MISS FRANCE - Elise, 21 ans, originaire de Cabestany élue Miss Roussillon

Découvrez notre nouvelle Miss Roussillon ! Sa première interview au lendemain de son élection c'est sur France Bleu Roussillon, écoutez !

Elise Aquilina a 21 ans. Cette catalane originaire de Cabestany est étudiante en droit à Toulouse. Fille d'oenologuen amoureuse des Po, elle est allée à l'école Ludovic Massé, au collège Pablo Casals et au Lycée Pablo Picasso. Elle représentera nos couleurs sang et or lors de la finale de Miss France en décembre prochain.