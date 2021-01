Miss France 2021 a réservé, une fois de plus, sa première sortie officielle à notre département. Élue le 19 décembre dernier, l'ex-Miss Normandie a inauguré son règne par une déambulation dans les galeries du centre commercial B'Est à Farébersviller, suivie d'une séance de dédicaces.

PHOTOS - Miss France inaugure son règne en Moselle au centre commercial B'Est de Farébersviller

Amandine Petit est apparue avec un masque, pour mieux découvrir son sourire ensuite, lors d'une séance de dédicaces qui a rassemblé quelques centaines de visiteurs au centre commercial B'Est de Farébersviller ce samedi après-midi.

Amandine Petit, miss France 2021, a répondu à la presse accompagnée de Miss Lorraine © Radio France - Natacha Kadur

Derrière une vitre en plexiglas, la nouvelle Miss France a pu échanger avec des mosellans pour sa toute première sortie officielle.

Il faut garder ces belles leçons de 2020 : revenir à l'essentiel - Amandine Petit, Miss France

Amandine Petit, miss France 2021, a joué le jeu des dédicaces accompagnée de Miss Lorraine © Radio France - Natacha Kadur

Pour cette année qui marque les 100 ans du concours, la miss de 23 ans veut incarner une forme de retour à l'authenticité : " Mon essentiel est basé sur mon cercle familial et mes amis, mais chacun peut avoir un "essentiel" différent. En tout cas, prendre un peu de temps pour soi et faire attention à chacun d'entre nous et à la santé de tous. "

Les deux petites filles ont pu échanger avec Miss France © Radio France - Natacha Kadur

Petits et grands étaient venus admirer la plus jolie femme de France , qui a su se distinguer par sa beauté mais également par son aisance et sa détermination.