Miss France : le message de Chloé Galissi (Miss Bourgogne) contre "les femmes qui se prétendent féministes"

Le grand moment arrive pour Chloé Galissi ! Originaire de Chalon-sur-Saône, Miss Bourgogne participe ce samedi 10 décembre à Miss France 2022. 29 candidates sont en lice à partir de 21h devant le public du Zénith de Caen.

Le message de Chloé Galissi "aux femmes qui se prétendent féministes"

Comme toutes ses rivales, la reine de beauté va défiler et prendre la parole. Et avant l'échéance, Chloé Galissi s'est exprimé au micro de France Bleu Bourgogne. Elle tient à _"_faire passer un message aux femmes qui se prétendent féministes."

"On entend souvent dans les médias les féministes, les femmes qui se prétendent féministes. Elles aimeraient décider de ce qui est bon ou pas pour nous, la promo Miss France 2022. J'aimerais leur dire que je suis très fier de défiler en bikini et de prendre la parole devant des millions de téléspectateurs."

"Je suis très fier qu'un soir dans l'année on puisse admirer 29 jeunes femmes plus belles les unes que les autres. Je veux faire passer le message d'une femme déterminée."

Offensive contre les critiques, la réponse de Chloé Galissi fait écho aux protestations contre le concours. L'association "Osez Le Féminisme" a même attaqué en octobre dernier en justice les organisateurs, la société Miss France et Endemol. Les règles du concours devraient néanmoins évoluer a précisé Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'égalité hommes femmes.

Miss Bourgogne veut aussi s'engager dans la lutte contre le harcèlement scolaire

Au-delà de la mise au point, Chloé Galissi veut aussi profiter de Miss France pour faire avancer les mentalités dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Un sujet qui lui tient à cœur vu son histoire personnelle.

"J'en ai subi pendant mes années collège. On ne parle jamais assez d'harcèlement scolaire. Je suis favorable à la sensibilisation des plus jeunes à l'école. Il faut décrocher des écrans et expliquer aux jeunes que les réseaux comme Instagram ou Facebook ne reflètent pas la vraie vie."

Après 2 participations sans réussite, Chloé Galissi a été élue Miss Bourgogne ce dimanche 26 septembre 2021 à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or). Elle compte maintenant faire briller les couleurs de l'ancienne région. Elle tentera de suivre la lignée de la famille Lorpehlin : Chloé Galissi va tenter de faire au moins aussi bien que Lou-Anne Lorphelin, 4e dauphine de Miss France 2021.

Et pourquoi pas imiter Marine Lorpehlin, dernière bourguignonne élue Miss France ? Quoi qu'il arrive, Chloé Galissi sera encouragée par sa ville natale de Chalon-sur-Saône. La mairie ouvre la salle de spectacles Marcel Sembat (place Mathias), avec une retransmission gratuite de la cérémonie sur écran géant à partir de 20h ce samedi 11 décembre.