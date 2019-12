Miss France peut-elle être féministe ?

Marseille, France

Trente jeunes femmes sont en lice pour décrocher le diadème de Miss France 2020 ce samedi 13 décembre au Dôme de Marseille. La cérémonie présentée par la directrice de la société Miss France, Sylvie Tellier, et le marseillais Jean-Pierre Foucault, sera diffusée sur TF1. Les candidates, dont la Miss Provence, Lou Ruat, seront départagées par les téléspectateurs et par un jury présidé par la capitaine de l'équipe de France féminine de football, Amandine Henry et composé de trois hommes et trois femmes, dont la comédienne Laetitia Milot. A quelques heures du début du show, les critiques fusent en coulisse.

"C'est un concours ringard et sexiste", dénonce la présidente de Osez le féminisme 13, Marie-Paule Grossetete. Elle regrette que la mairie de Marseille ait accordé une subvention de 150 000 euros pour l'organisation de ce concours. "C'est défendre un concours qui promeut une plastique de rêve pour les femmes. Un schéma qui rentre dans la tête des jeunes filles. Elles pensent ensuite que c'est un objectif de vie. Cette somme aurait pu servir à financer des actions de lutte contre ces stéréotypes", argumente Marie-Paule Grossetete.

"Le concours Miss France n'est pas contradictoire avec le féminisme", explique Miss Provence 2018

Wynona Guerini, Miss Provence 2018, ne garde que des bons souvenirs de son expérience dans le concours. "Si ça avait été dégradant pour la femme, j'en serais ressortie détruite et ce n'est pas du tout le cas", explique-t-elle. La jeune femme, aujourd'hui âgée de vingt ans, raconte avoir gagné en confiance et avoir beaucoup appris. "Même si c'est un concours de beauté, c'est aussi beaucoup de rencontres, de partage de valeurs humaines. On nous apprend à réfléchir de manière constructive, on défend des causes et on est entendu", affirme-t-elle.

Un argumentaire partagé par la Miss France 2019, Vaimalama Chaves, qui répondait à l'appel au boycott du concours lancé par l'animateur Laurent Ruquier : "En tant que femme, je revendique le droit de participer à un concours comme celui-ci. Est-ce que ce ne serait pas contradictoire de vouloir défendre les droits des femmes tout en les privant de cette liberté ?". De son côté la présidente d'Osez le féminisme 13 tient à préciser : "Nous ne visons en aucun cas les jeunes femmes qui se présentent, elles sont totalement libres de le faire ! Nous critiquons le concours, pas ses participantes". Les critiques n'empêchent pas le succès. L'an dernier, la cérémonie a décroché la deuxième meilleure audience de l'année (7,3 millions de téléspectateurs) toutes chaînes confondues.