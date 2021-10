Miss Corse en lice pour Miss France : "Je dois m'aimer comme je suis"

En décembre prochain, Emma Renucci, élue Miss Corse 2021, va représenter l'île au concours de Miss France 2022. À un mois et demi de la compétition, la jeune femme s'est livrée ce mardi à la presse.

Pour une Miss, Emma Renucci a un "truc" en plus, ou en moins ; c'est selon. Elle a "peu confiance" en elle. Une phrase qu'elle répète à plusieurs reprises ce mardi, au cours d'un premier échange avec la presse, et qui est à rebours de l'idée que le public se fait d'une femme aussi élégante. Quels que soient ses doutes, à 19 ans, c'est bien elle qui, avec son écharpe de Miss Corse 2021, va participer au concours de Miss France 2022, en décembre prochain.

Mais Emma Renucci le sait. L'exposition médiatique de ce concours va l'obliger à se blinder. Ce qui n'est pas pour lui déplaire. Et c'est d'ailleurs là toute sa force : la jeune bastiaise aime "sortir de sa zone de confort. Le fait d'être la source de critiques, positives ou négatives, va m'obliger à me dire : Ok, je ne plais pas à telle ou telle personne, soit. Mais au final, moi, je dois m'aimer comme je suis", observe-t-elle.

Le fait de le reconnaître, c'est déjà avoir fait le plus gros du travail, comme le dit le proverbe. Mais quoi qu'elle en dise, l'étudiante de l'Université de Paris-Dauphine a moins de fragilité qu'elle le laisse penser. C'est une passionnée de violon et de danse. Ce qui pourrait lui servir d'atout lors des défilés successifs sous le strass et les paillettes du Zénith de Caen, où aura lieu le concours de Miss France, le 11 décembre prochain.

Elle est comme son île, Emma. Passionnée et authentique :