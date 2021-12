Miss France : toute la ville de Blain derrière sa candidate, Miss Pays de la Loire

Les Blinois sont en émoi à l'approche du concours de Miss France ! Blain, au nord de Nantes, est la ville natale de Line Carvalho, Miss Pays de la Loire. Et à la veille de l'émission, les habitants ne cachent pas leur fierté de voir l'enfant de la commune représenter la région au concours.

"On est à fond !" s'enthousiasme Anne Guitton, commerçante et voisine de Line Carvalho. "Je n'arrête pas de dire à la maison : 'c'est pas possible, je sens que ça va être elle' !"

"C'est elle, c'est sûr !" - Laurence, restauratrice blinoise

Comme elle, plusieurs commerçants du centre-ville ont placardé une affiche à l'effigie de la miss. "Nous on y croit !", assure Laurence qui tient une pizzeria dans laquelle la famille de la jeune femme a ses habitudes. "On espère tous qu'elle devienne Miss France ! Ici c'est un peu la campagne, on se connaît tous, c'est quelque chose ! Elle va passer à la télé, on parle d'elle à la radio. On n'a jamais eu quelqu'un de si connu !"

A Blain, chacun a une anecdote sur la jeune femme, nous parle de sa gentillesse, sa simplicité et son intelligence. La jeune femme de 20 ans est en prépa à Lorient pour devenir pilote de ligne. "Depuis une semaine, les clients qui entrent à la boutique me parlent de son test de culture général", reconnaît le grand-père de Line Carvalho, Joseph Eslan, en référence à la troisième place de sa petite-fille au test de culture général des miss. Cet antiquaire sur la place de l'Eglise se dit "fier", et content aussi que désormais "le comité Miss France ne s'intéresse plus qu'au physique mais aussi à ce qu'il y a dans la tête. Et Line a une tête bien faite aussi !"

Une soirée sur grand écran

Côté pronostic, les Blinois imaginent leur miss arriver au moins dans les cinq finalistes. Saura-t-elle faire preuve de répartie face à Jean-Pierre Foucault ? "Je n'en doute absoument pas !, répond le maire de Blain, Jean-Michel Buf , ravi de la mise en lumière sur sa ville grâce à Miss Pays de la Loire. C'est énorme ! On voit bien que le rayonnement va au-delà de la commune et jusqu'au niveau national donc forcément, ça aura un impact."

Et cela valait bien une retransmission sur écran géant de l'émission de TF1 samedi soir. La commune a mis à disposition sa salle des sports de 300 places pour l'occasion. L'ancien professeur de danse de Line Carvhalo, très mobilisé derrière elle, sera aux premières loges. "Il n'y a pas qu'en sport qu'on a besoin de supporters ! D'être ensemble ça fait vraiment monter le plaisir et le bonheur de voir l'enfant du pays passer à la télévision, et de lui transmettre notre soutien !", sourit Bruno Rékis. Un message à son enseigne élève ? "Donne-toi à fond !", conseille-t-il à Line Carvalho qui serait à ses yeux "une très belle Miss France".