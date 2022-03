Miss Monde 2021 : Miss Provence, April Benayoum termine dans le Top 13

La concurrence était rude mais Miss Provence n'a pas démérité au concours de Miss Monde 2021 dans la nuit de mercredi à jeudi à Porto Rico. C'est Miss Pologne Karolina Bielawska qui a enfilé la couronne de Miss Monde devançant ses dauphines Shree Saini, Miss États-Unis et Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire. On retrouve notre Miss Provence 2020 April Benayoum dans le Top 13. Une jolie place pour celle qui fêtait ce 16 mars ses 23 ans !

La soirée s’est ouverte avec la diffusion du tableau des costumes régionaux, enregistré en décembre (l'élection devait d'abord avoir lieu au mois de décembre avant d'être reportée, en raison de trop nombreux cas de Covid au sein de l’organisation et parmi les candidates.) et comprenant les 97 candidates. April Benayoum portait une tenue prêtée par le Moulin-Rouge.

Devant l’assistance lorsque les candidats ont pu s'exprimer Miss Provence a évoqué notamment l’amour des autres : "Je veux parler du bénévolat, de l’altruisme, de la passion. Nous sommes tous différents, c’est ce qui nous rend unique. On veut tous être, chaque jour, de meilleures personnes et il ne faut pas oublier d’aider, d’aimer et d’être ensemble".

Sur Instagram la jeune femme a réagi après la soirée. "Merci pour tout, trop fière de ce Top 13. Aller je vais me coucher maintenant et demain je bronze à la piscine, je me suis même pas baignée en 1 mois à Porto Rico".

Soutien pour les Ukrainiens

Juste avant de rendre son titre, Toni-Ann Singh, Miss Monde 2019 (ayant eu le plus long règne de l’histoire du concours), a ensuite interprété deux chansons en soutien aux Ukrainiens