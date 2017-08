Dordogne : De judokate à Miss Périgord 2017

Orianne Galvez Soto a été élue Miss Périgord 2017 samedi soir à Saint-Cyprien. Âgée de seulement 18 ans, la Périgourdine originaire de Lembras a déjà plusieurs cordes à son arc.

Le nouveau visage de la Dordogne prend depuis samedi soir les traits d'Orianne Galvez Soto. Cette jeune femme de 18 ans, habitante de Lembras, à côté de Bergerac, est à la fois une sportive, une passionnée de Miss mais elle est aussi très engagée dans la vie de son village.

Dimanche matin, la Périgourdine fraîchement élue a fait son premier défilé avec son écharpe "Miss Périgord 2017" au Bugue lors de la fête de la Saint Louis. Des premiers pas encore hésitants que la grande femme longiligne a fait avec ses deux dauphines.

#MissPérigord 2017 et ses dauphines défilent à fête de la Saint Louis au Bugue pic.twitter.com/coOV0964DV — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) August 27, 2017

Pour Marie Line Galvez Soto, sa maman, c'est une belle victoire. "C'est son petit rêve à elle. Elle a du caractère et quand elle veut quelque chose, elle l'obtient" explique fièrement la maman de la Miss. La Périgourdine a adopté Orianne il y a presque 18 ans. La petite fille originaire d'Haïti n'avait que sept mois et demi lorsqu'elle est arrivée à Lembras.

Deux fois championne de Judo d'Aquitaine dans la catégorie minimes

Mais avant de porter des talons hauts et des diadèmes, c'était sur les tatamis qu'Orianne aimait passer son temps. Elle a d'ailleurs été deux fois championne de judo d'Aquitaine dans la catégorie minimes.

C'est également dans la vie de son village que la Périgourdine s'est engagée. En 2009, elle entre au conseil municipal des jeunes de Lembras auprès du maire de la commune Michel Terreaux. "_Déjà toute petite, elle était volontaire, elle avait plein d'idées pour faire des animations et participer à la vie de la commune. Déjà on voyait en Orianne quelqu'un qui va sortir de l'ordinaire. Et on ne s'est pas tromp_é. C'est une battante. C'est une grande fierté pour la commune " se souvient le maire de Lembras.

"Orianne est une battante. C'est une grande fierté pour la commune" Michel Terreaux

Prochaine étape pour Orianne et ses fans, l'élection de Miss Aquitaine le 07 octobre prochain à Anglet. D'ici là, la jeune Périgourdine compte bien rassembler le plus de soutiens possible pour essayer de se rapprocher encore un peu plus de son rêve de devenir un jour Miss France.