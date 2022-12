Miss Poitou-Charentes sera-t-elle élue Miss France ?

A 20 ans, Marine Paulais, Miss Poitou-Charentes en titre, n'a pas eu une enfance heureuse. Sa scolarité a été compliquée. Mais depuis, avec un Bac Pro d'esthéticienne au Lycée professionnel de l'Amandier à Saint-Yrieix-sur-Charente, elle veut ouvrir un centre de thalasso de luxe. Sa maman et sa soeur ont fait le voyage de Châteauroux pour être au plus près de Marine ce soir. Avec son compagnon, Tommy 22 ans, qui est cuisinier la jeune femme a d'autres passions dans la vie : son chat, le maquillage et les vêtements. Ce soir, elle portera une robe de princesse conçue par la styliste de Jarnac Alexia de Barbarin. Marine voit l'élection de Miss France comme une bataille, une revanche pour prouver qu'elle peut réussir par elle-même.

