Miss Provence, Wynona Gueraïni, sur un nuage depuis l'élection de Miss France

Elle l'avoue sans hésiter, elle n'a pas encore remis les pieds sur terre. Depuis le concours Miss France, mi-décembre, Miss Provence qui a terminé cinquième, aux portes de la finale, vit toujours comme dans un conte de fée. D'ailleurs les sollicitations se poursuivent : la ville de Marignane, où elle vit, vient de lui remettre une médaille. Une récompense de plus autour de son cou après l'écharpe de Miss Provence.

Wynona Guéraïni savoure encore son expérience du concours de Miss France. Sa cinquième place, elle en est fière, même si, dit-elle, elle aurait rêvé de décrocher la couronne. Mais cette cinquième place lui a ouvert des portes et surtout, elle estime avoir mûri et grandi.

"On a vécu une expérience unique pendant un mois, c'est très intense. Il faut être toujours disponible pour les photographes et les journalistes et assurer pour défendre notre image." - Miss Provence 2018