Miss Roussillon : "Je suis vraiment portée par le soutien des Roussillonnais !"

La pression monte pour Chiara Fontaine et les 29 autres prétendantes au titre de Miss France 2023. A la veille de l'élection et de la soirée spéciale, notre Miss Roussillon se confie : "C'est vrai qu'on a hâte, parce que ça fait trois semaine qu'on répète, on essaie de faire au mieux pour fournir le plus beau des shows !"

Ce qu'elle attend le plus ? Les parties chorégraphie du spectacle. "J'adore la danse, j'en fais depuis que je suis toute petite, ça va être une partie de plaisir", affirme-t-elle. Evidemment Chiara Fontaine ne cache pas son appréhension : "Je pense qu'on va se prendre une belle vague de stress ! On arrive à bien se soutenir dans la promo. On ne connaît pas ce stress, on ne peut pas vraiment s'y préparer." En tout cas Miss Roussillon peut compter sur de multiples soutiens : sa famille bien sûr, mais aussi l**'ensemble des habitants du département**.

Le retour d'une Miss Roussillon après 7 ans d'absence

"Je sens les Roussillonnais investis", confie Chiara Fontaine. "Ca fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de Miss Roussillon, je suis vraiment portée par leur soutien à eux aussi". La jeune femme originaire de Corneilla-del-Vercol, un village près de Saint-Cyprien, entend bien donner le meilleur d'elle-même pour finir parmi les 15 dernières candidates. "Après, mon destin sera entre vos mains", glisse-t-elle. "Je compte sur vous, la couronne, il faut qu'on la décroche tous ensemble !"

Pour Chiara Fontaine, actuellement étudiante en psychologie, Miss France est "vraiment une opportunité". "Le concours évolue avec son temps", explique-t-elle. "Aujourd'hui, être Miss France, c'est représenter la femme française et la femme française est de tous les horizons, tous les métiers. On a des kinés, des infirmières, des psychologues. On a vraiment des univers différents."

Miss France 2023, ça se passe samedi soir au M.A.CH 36 de Châteauroux, à suivre en direct sur TF1 à partir de 21h05.