Miss Univers : "Je suis fier de ma fille" dit son papa, professeur à Canet-en-Roussillon

La plus belle femme de l'univers est française. Iris Mittenaere, Miss France 2016, a été élue Miss Univers aux Philippines dans la nuit de dimanche à lundi. Son père est professeur d'histoire-géographie à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales.

Yves Mittenaere est aux anges. Sa fille Iris a été élue Miss Univers à Manille aux Philippines, ans la nuit de dimanche à lundi. Elle adore les Pyrénées-Orientales.

Iris Mittenaere est devenue la première Française sacrée Miss Univers depuis 1953. Elle devance en finale ses concurrentes haïtienne et colombienne. 86 jeunes femmes étaient en lice.

Son papa, Yves, est professeur d'histoire-géographie à Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales.

"J'ai eu ma fille eu téléphone à 6h ce matin. Elle était ravie. Nous avons beaucoup rigolé. Elle sait que je suis fan de handball. Je lui avais dit ," si les français sont champions du monde avec une large avance, elle serait Miss Univers. Comme quoi !"

"J'ai passé un nuit blanche. Nous étions tendus jusqu'au bout. Mais quel bonheur. Pour un père, c'est extraordinaire. Je suis complétement lessivé ce matin" raconte Yves Mittenaere.

Née à Lille, dans le nord de la France, l'étudiante en chirurgie dentaire de 24 ans avait été élue Miss France 2016 et auparavant Miss Nord-Pas-de-Calais 2015. "J'ai été très surprise", a confié la jeune femme lors d'une conférence de presse. "Je n'arrête pas de toucher la couronne et de me dire : Mon Dieu, j'ai la couronne sur la tête."