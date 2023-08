Missa disparu en jet-ski sur l'étang de Berre : ses proches organisent des recherches

Le jeune Missa, 23 ans, est toujours introuvable ce lundi au large de la plage du Jaï où il a disparu jeudi soir lors d'une sortie en jet ski. Son passager, âgé de 15 ans, a pu être repêché par les secours, il est très "choqué et traumatisé" explique sa sœur à France Bleu Provence ce lundi. Des proches qui réclament également que les recherches reprennent, alors qu'elles ont été interrompues vendredi à cause des conditions météo et du vent fort sur l'étang de Berre. Elles pourraient reprendre ce mardi, mais les proches de Missa eux, sont déjà sur place.

Plusieurs amis du jeune homme sont descendus de Paris pour organiser eux même des recherches. Ils sont une petite dizaine ce lundi, rassemblés sur l'île "des trois frères" à Chateauneuf-les-Martigues, là où leur camarade est parti en jet-ski jeudi soir. "On est descendus pour chercher notre ami", explique Mara, qui ne comprend pas pourquoi "il n'y a même pas un hélicoptère qui survole" la zone.

"On va voir si on peut prendre plusieurs bâteaux, pour chercher dans différentes zones"

Face à un vent toujours aussi soutenu, les recherches n'ont effectivement pas pu reprendre alors ce sont eux, les amis de Missa, qui sillonnent le rivage : "on va voir si on peut prendre plusieurs bateaux, pour chercher dans différentes zones. On va tout faire pour retrouver le corps (...) on fait au moins le strict minimum".

Pour ces jeunes Parisiens, chaque indice compte, comme ces sandales retrouvées sur le lieu du départ des jet ski. Les proches de Missa promettent qu'ils ne quitteront pas les lieux tant que son corps n'aura pas été repêché.

Les premiers éléments de l'enquête laissent apparaître que lors de l'accident Missa ne portait pas de gilet de sauvetage. "Ils ne lui en n'ont pas fourni", témoigne auprès de France Bleu Provence la sœur du jeune homme de 15 ans, blessé lui aussi dans l'accident alors qu'il était à l'arrière du scooter des mers.

Des loueurs clandestins contactés sur Snapchat

Les loueurs du jet-ski ont été placés en garde à vue pendant 48 heures. Il s'agit de loueurs "contactés sur snapchat" témoignent des proches, en dehors de toute légalité. Le maire de Chateauneuf-les-Martigues, Roland Mourren, laisse éclater sa colère : "c'est un loueur de jet ski clandestin qui prend la responsabilité de laisser partir deux personnes dont un sans -bouée-, c'est de l'assassinat".

Rouland Mourren précise que ces mêmes loueurs ont déjà eu affaire à la justice l'an dernier "ils ont confisqué leurs jet-skis mais les ont récupéré en octobre (...) on marche sur la tête", précise le maire qui réclame "une réponse pénale réactive".

Des menaces qui ne semblent pas inquiéter les loueurs : ils ont déjà fait savoir sur les réseaux sociaux qu'ils reprendraient rapidement leur activité sur les bords de l'étang de Berre.