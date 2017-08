Mission accomplie pour les pompiers tourangeaux de retour du front des incendies

La vingtaine de pompiers tourangeaux partis en renfort sur le front des incendies dans le Sud-Est de la France est rentrée très tard dans la nuit de lundi à mardi 1ier août après 14 heures de route et quelques incidents. Un retour avec le sentiment du devoir accompli.

Pour eux, c'est donc mission accomplie

Fatigués, harassés par les 6 jours intenses qu'ils viennent de vivre, (ils sont partis le mercredi 26 juillet) les pompiers racontent des nuits passées dehors sur des lits de camps, des temps de repos trop vite écourtés par de nouvelles alertes au feu. Mais c'est bien le sentiment du devoir accompli qui se lit sur leur visage. Le sentiment et l'honneur d'avoir pu sauver la maison et la vie de nombreux habitants de Bormes-Les-Mimosas menacée par les flammes. Des habitants qui, en retour, leur ont offert toute leur générosité. L'adjudant Sébastien Berger peut en témoigner, c'est lui qui a dirigé cette mission côté tourangeaux : "on nous a apporté de la boisson, des gâteaux, des personnes nous ont proposés de nous laver le linge, nous offrir leur chambre avec la clim pour être au frais, tout le monde nous remerciait".

Tout un quartier leur a même réservé une haie d'honneur..

Certainement l'image que retiendra l'adjudant chef Fabrice Baussey : "Je suis encore dans l'émotion de la semaine avec eux, je n'ai jamais connu une telle reconnaissance des enfants aux personnes les plus âgées."

Ça touche et ça motive quand il faut repartir au combat. Si les pompiers ont réussi à protéger les maisons, pour le reste, plus de 1600 hectares sont partis en fumée. Un paysage lunaire que n'oubliera pas le lieutenant Guillaume Lachaume :"on a eu pendant quelques jours peut-être - la chance - de voir ça, et de prendre conscience que c'est un désastre écologique ces feux de forêt et c'est très marquant"

Une semaine dans le Var riche en émotions pour les pompiers tourangeaux - @SDIS 37

Le Var et toute cette odeur brûlée est désormais loin derrière. Les pompiers une fois rangé le matériel n'avait qu'une hâte : retrouver leur famille et prendre du repos, mais pour certains pompiers volontaires, c'est retour au travail dés le lendemain matin.

Même sur le chemin du retour, rien ne leur a été épargné Rien ne leur a été épargné depuis leur départ de Touraine le mercredi 26 juillet. Parti lundi matin 31 juillet, des Bouches du Rhône, ce n'est qu'à une heure du matin dans la nuit de lundi à mardi 1ier août qu'ils sont arrivés chez eux en Touraine

Le sapeur Julien Chalon évoque un retour : "Il a fait sur la route, on avait 14 heures de route avant d'arriver en Touraine, il a fallu notamment refroidir les pneus pour éviter qu'ils chauffent, ajouter à cela des bouchons dans la vallée du Rhône et un orage sur la fin du voyage du côté du Cher : d'où l'arrivée très tardive !"