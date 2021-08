Loto du patrimoine : découvrez les huit sites sélectionnés en Ile-de-France

Une nouvelle édition du Loto du patrimoine est en route. Le partenariat entre le ministère de la Culture, la Fondation du patrimoine et la Française des jeux (FDJ) a été renouvelé. Une centaine de projets a été retenue et dévoilée ce lundi. Parmi eux, huit se situent en Ile-de-France.

C'est reparti pour le Loto du patrimoine avec Stéphane Bern comme ambassadeur. Le ministère de la Culture, la Fondation du patrimoine et la FDJ sont à nouveau partenaires pour permettre de financer une partie des travaux nécessaires pour préserver sites, monuments et bâtiments en péril.

En tout, une centaine de projets a été retenue pour l'année 2021.

Toutes les régions sont concernées.

Les huit projets retenus en Ile-de-France

Paris

Maison-atelier de Jean-Lurçat - Fondation du patrimoine

La maison-atelier de Jean Lurçat (1892-1966) a besoin d’une rénovation de sa façade, mais aussi d'une restauration intérieure. Les travaux sont estimés à 60.122 euros pour que la maison du peintre retrouve son aspect et son décor de 1930.

Cette maison est considérée comme un chef-d’œuvre de modernité. Elle a été construite en 1925 par le frère du peintre, l’architecte André Lurçat (1894-1970), l’un des principaux représentants du Mouvement moderne avec Le Corbusier et Mallet-Stevens.

Elle est la première des huit maisons construites pour des artistes par André Lurçat dans l’impasse Villa Seurat, l’un des trois ensembles urbains importants réalisés à Paris dans les années vingt. Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1975. La maison a par la suite obtenu le label Patrimoine du XXe siècle.

Seine-et-Marne

Tuilerie de Bezanleu - Fondation du patrimoine

La tuilerie de Bezanleu à Treuzy-Levelay a besoin d'une importante restauration. La ferme de la halle de séchage s’est effondrée, des charpentes sont en partie manquantes ou brisées et plusieurs édifices subissent des remontées capillaires et glissements de tuiles.

Cette tuilerie construite en 1825, est restée en activité jusqu'en 1990 pour produire des tuiles de façon artisanale.

Elle est inscrite au titre des monuments historiques tant pour la qualité architecturale de ses 17 bâtiments que pour son savoir-faire traditionnel. Cette tuilerie est considérée comme un lieu incontournable du patrimoine industriel.

Yvelines

Centre pédiatrique des Côtes Montbron - Fondation du patrimoine

Le centre pédiatrique des Côtes Montbron aux Loges-en-Josas a besoin d'être rénové s'il veut pouvoir continuer à accueillir de jeunes patients. Les problèmes d'infiltration sont de plus en plus importants.

Le château des Côtes est de style néo-gothique. Il a été construit entre 1872 et 1875.

Il est acheté, en 1951, par la Charité Maternelle de Paris qui en fait un centre médicalisé pour enfants. Les enfants atteints de rhumatisme articulaire aigu sont accueillis dans cet établissement qui a progressivement modifié ses structures et son agrément pour répondre aux besoins de la pédiatrie moderne.

Aujourd'hui, le Centre pédiatrique des Côtes est un établissement privé, à but non-lucratif, qui propose des soins de suite et de réadaptation à des enfants de 0 à 18 ans.

Essonne

Château de Montagu - Fondation du patrimoine

La tour Henry IV du château de Montagu à Marcoussis menace de s'effondrer. Le démontage du château du 19e siècle l'a fragilisée. Il faut 80.000 euros pour les travaux.

Le château, à la fois défensif et résidentiel, était considéré comme l'une des plus belles réalisations architecturales du règne de Charles VI.

Le château a été dévasté en 1792 et il est devenu inhabitable. Ses propriétaires l'ont démoli au XIXe siècle, pour éviter qu'il ne devienne une prison. Aujourd'hui, une seule des quatre tours rondes, la tour Henri IV, dite "tour des oubliettes", haute de 17 mètres, est encore debout.

Hauts-de-Seine

Domaine de Vert-Mont - Fondation du patrimoine

Les communs du domaine de Vert-Mont à Rueil-Malmaison sont à restaurer. L’orangerie, le pavillon du cocher et les écuries sont en très mauvais état et doivent être rénovés intérieurement et extérieurement.

C’est en 1855 que Gustave d’Eichthal fonde le domaine de Vert-Mont. C'est un intellectuel saint-simonien, scientifique et philosophe célèbre en son temps qui construit cette maison de campagne où il se retire pour réfléchir et écrire. À partir de 1857, il y ajoute des communs : une écurie pour quatre chevaux et le "pavillon du cocher". Ce pavillon est un très bel exemple du style pittoresque en vogue au Second Empire.

Vert-Mont est donné à la Fondation Tuck qui développe la coopération internationale en matière d'enseignement et recherche dans les domaines de l'énergie et du développement durable.

La restauration des communs permettra d'accueillir en résidence des étudiants et des chercheurs.

Seine-Saint-Denis

La grande halle du studio Pathé-Albatros - Fondation du patrimoine

La grande halle du Studio Pathé-Albatros à Montreuil-sous-Bois est un hangar de verre qui ressemble à une serre. Il n'a pas subi de grandes modifications depuis sa création en 1904. C'est le dernier survivant des "théâtres de prises de vue" des débuts du cinématographe.

La structure a été endommagée par un incendie, la verrière en très mauvais état avec des vitres cassées. Quand il pleut, il y a des fuites dans la toiture et les salles de répétition sont inondées.

C'est Charles Pathé qui, en 1904, transforme une ancienne écurie en studio. Le site n'a pas survécu à l'arrivée du cinéma parlant. Il a alors été abandonné après avoir été d'abord reconverti en usine de métallurgie.

Val-de-Marne

Boat house de l'aviron - Fondation du patrimoine

Le boat house de l'Aviron à Joinville-le-Pont est en péril. Ses deux bâtiments souffrent de 145 ans de vie en bord de Marne. La façade s'effrite, le toit et les gouttières fuient. Des pierres peuvent tomber sur les rameurs.

Une peinture est venue cacher des lettres de "Maison Arpeline" ou "Au Phare de la Marne", qui dataient de l'époque où l'auberge était une "maison de tolérance" au début du siècle.

C’est à partir de 1902 que Louis Convert, propriétaire des lieux, les louera au Cercle Nautique de Paris, pour la pratique de l’aviron et de la voile. Les bateaux étaient alors entreposés dans les écuries.

En 1924, le Cercle nautique de Pars achète le site et c’est un rameur mécène, Léon Thomas, qui construit le bâtiment en béton armé, d’inspiration d’Auguste Perret, collé à l’auberge.

Cet ensemble sera inauguré en 1934 par le ministre de la Santé. Il a été labellisé Patrimoine d'intérêt régional par la Région Île-de-France.

Val-d'Oise

Maison des Joséphites - Fondation du patrimoine

La maison des Joséphites à L'Isle-Adam est marquée par de nombreuses fissures. Manque d'aération, dégâts des eaux pas traités ont fragilisé le bâtiment. Il faut restaurer toute la structure.

C'est le prince Armand de Bourbon-Conti, seigneur des lieux, qui fait construire l'édifice vers 1660 pour en faire une école gratuite pour les enfants de l'Isle-Adam. Pour l’enseignement, il fait venir de Lyon des prêtres de la confrérie de Saint-Joseph, d’où le nom de "Maison des Joséphites".

A la Révolution, les prêtres sont chassés et le bâtiment est vendu le 4 avril 1793 à des particuliers. Il faudra attendre 1916 pour que la municipalité le rachète pour y installer des services municipaux.

De 1939 à 2006, elle abrite le musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq. Mais à partir de mars 2006, la maison ne répond plus aux règles de sécurité pour l'accueil du public.

Une rénovation permettrait d'en faire un nouveau pôle d'attraction.