Loto du patrimoine 2022 : découvrez les huit projets franciliens qui ont été retenus

Le loto du patrimoine 2022 pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern, dévoile ce lundi, à Gagny (Seine-Saint-Denis), les 100 projets de sauvetage de sites en péril qui ont été retenus pour recevoir une aide financière. Découvrez ceux situés à Paris et en Ile-de-France.

La Mission Patrimoine et Stéphane Bern ont choisi le château de Maison-Blanche à Gagny (Seine-Saint-Denis) pour dévoiler les 100 projets qui seront aidés financièrement pour leurs travaux de restauration.

La Mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril retient un projet par département. Le château de Gagny fait partie des huit sites choisis pour la région Ile-de-France.

Découvrez les huit projets franciliens

Paris (75)

L'atelier Falguière est l'une des plus anciennes résidences d'artistes au monde. Créée il y a plus de 150 ans, la cité Falguière a accueilli des peintres comme Modigliani ou Gauguin.

L'atelier a besoin de travaux importants. La façade, les escaliers, la mezzanine seront restaurés. La verrière et les baies vitrées qui sont d'origine doivent être remplacées. Des artistes et des architectes se battent depuis les années 1960 pour la préservation de ce patrimoine.

La verrière et les baies vitrées doivent être remplacées - Association Cité Falguière

Seine-et-Marne (77)

Les remparts gallo-romains de Meaux

C'est vers la fin du IIIe siècle, ou au début du IVe, que les habitants de Meaux construisent une muraille pour protéger le cœur de leur cité et son forum. Au XVIIe siècle, l'évêque de Meaux, Dominique Séguier, aménage un jardin suspendu sur une portion de ces fortifications, dans le prolongement du jardin de l'évêché, ce qui les sauve de la démolition aux siècles suivants.

La restauration devra arrêter la dégradation du rempart. Les pierres de parement anciennes seront conservées. Les parties de mur effondrées seront remontées et une tête de mur adaptée sera installée afin d'éviter les infiltrations d'eau et les chutes de pierres. Les murs seront nettoyés et traités.

Des remparts à restaurer - Ville de Meaux

Yvelines (78)

La Maison des sœurs à Châteaufort est une maison rurale située à l’entrée du domaine d’Ors. Elle a été construite par Charles Joseph Baguenault, un des fondateurs de la Banque de France.

Il achète le domaine en 1809 des héritiers de Guillaume Sabatier, constructeur du château vers 1788. Il s’engage à fournir un logement à deux sœurs de charité et à meubler la maison qu’il fait donc construire.

Cette maison accueillera, à son ouverture au public, des expositions permanentes sur l’histoire du domaine et sur la faune et la flore qui habitent la réserve naturelle.

Un bâtiment historique à réhabiliter - Commune de Châteaufort

Essonne (91)

L'ancienne chapelle Saint-Blaise des Simples à Milly-la-Forêt est le dernier témoin de l'existence d'une maladrerie construite au XIIe siècle, où les lépreux venaient prier en invoquant saint Blaise, le guérisseur. Le jardin situé aux abords rappelle la tradition de la culture des plantes médicinales à Milly-la-Forêt.

Laissés à l'abandon, les bâtiments sont détruits au XVIIIe siècle, sauf la chapelle. En 1959, Jean Cocteau, installé dans la ville depuis 1947, est sollicité par les élus de la Ville pour décorer l’intérieur de la chapelle sur le thème des simples et de la résurrection.

Ses dessins sont exécutés à la gouache sur une fine pellicule de chaud. Il est également l'auteur des vitraux de la chapelle. À sa mort, la tombe du poète est accueillie au sein de l’édifice.

La chapelle décorée par Cocteau - Fondation du patrimoine/My Photo Agency-Anthony Berger

Hauts-de-Seine (92)

La chapelle de l'ancien hôpital de la Reine à Saint-Cloud était à l'origine la chapelle de "l'hôpital de la charité" de Saint-Cloud fondée officiellement en avril 1689, avant que la Reine Marie-Antoinette, nouvelle propriétaire du domaine de Saint-Cloud, ne demande l'agrandissement de l’hôpital avec une nouvelle chapelle.

La chapelle n'a jamais été vouée au culte, la Révolution étant survenue peu après son édification.

En raison de son intégration à l’hôpital, elle sera ouverte comme lieu de recueillement multiconfessionnel et lieu de repos pour le personnel de l’hôpital. En parallèle, elle pourra accueillir des expositions en partenariat avec le Musée des Avelines ou des artistes contemporains, mais aussi des concerts, lectures et conférences.

A l’origine, il s’agissait de la chapelle de l’"hôpital de la charité" de Saint-Cloud - Archives CH4V

Seine-Saint-Denis (93)

Le château de Maison Blanche à Gagny date du 17e siècle et la ville souhaite le préserver.

Elle voudrait aussi que ce château puisse devenir un véritable pôle d’apprentissage pour les jeunes et les personnes en recherche d’emploi. Différentes activités pourraient y être installées comme un restaurant d’application avec notamment une salle de restauration, un jardin d'hiver, un salon de thé et une cuisine au rez-de-chaussée, géré par l’école de formation créée par Thierry Marx, Cuisine Mode d’emploi.

Il pourrait accueillir une résidence d’artistes avec 6 ateliers, salle de détente au premier étage et au deuxième étage il pourrait y avoir une Smart université, lieu d’études supérieures diplômantes post-bac et de prévention de lutte contre le décrochage qui existe déjà sur la commune, avec open-space et salle de réunion.

Le château a été édifié au 17e siècle - Commune de Gagny

Val-de-Marne (94)

Le pigeonnier de la Fondation des Artistes à Nogent-sur-Marne, de style rustique, est situé dans un grand parc bourgeois du 19e siècle.

Ce pigeonnier est complètement délabré et les usagers du parc ne peuvent pas s'en approcher. Il a besoin d'une restauration complète, intérieure et extérieure.

Un pigeonnier de style rustique - Fondation des Artistes

Val-d'Oise (95)

Le Hall John Fitzgerald Kennedy à Sarcelles

Ce pavillon des années 1955-1970 labellisé "Architecture contemporaine remarquable" est en grand danger. Ce bâtiment sur pilotis est en très mauvais état. Petit à petit, il n'a plus été utilisé et il a été victime d'un incendie. Il est urgent de le restaurer pour pouvoir à nouveau l'ouvrir au public.

Réhabilité, le pavillon servirait alors d'espace d'exposition, d'animation et de vente de la production agricole (maraîchage et potager). Il pourrait faire le lien entre les projets passés (création du grand ensemble) et présents (agriculture urbaine).

Un pavillon urbain des années 1955-1970 à réhabiliter - Fondation du patrimoine/My Photo Agency-Anthony Berger

La FDJ propose un jeu à gratter Mission Patrimoine en plus du loto

FDJ propose dès ce lundi une nouvelle édition du jeu à gratter illiko Mission Patrimoine. Ce ticket à 15 euros met en avant différentes façades traditionnelles françaises, ainsi que les dix-huit sites emblématiques 2022. Les joueurs peuvent remporter jusqu’à 1,5 million €. Par ticket acheté, 1,83 € seront reversés à la Fondation du patrimoine.

Il y aura aussi sept tirages Loto dédiés à la sauvegarde du patrimoine du 5 au 17 septembre, dont un Super Loto. Ce Super Loto de 13 millions d'euros minimum aura lieu le vendredi 16 septembre, à la veille des Journées européennes du patrimoine. Le bulletin sera aux couleurs de Mission Patrimoine.

Le mécénat d'AXA France

Axa consacre 500.000 euros par an, au bénéfice de 5 projets départementaux identifiés par la Mission Patrimoine.

Ce sont les collaborateurs, des réseaux de distribution et des communautés des réseaux sociaux d’AXA France qui votent pour choisir les cinq projets. Chaque projet bénéficie d’un soutien financier de 100.000 euros.

L'appel à projet 2023

L’appel à projets est ouvert. Propriétaires, associations, communes et passionnés de patrimoine peuvent proposer un site en péril partout en France métropolitaine. Les dossiers doivent être déposés avant le 30 novembre 2022.