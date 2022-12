Mission Patrimoine : 300 000 euros alloués à l'église Saint-Rémi à Bézu-Saint-Eloi

La Mission Patrimoine sort le chéquier. On connait depuis la fin du mois d'août les sites sélectionnés dans la cadre de l'édition 2022 de la "Mission Patrimoine" , on sait depuis ce lundi les sommes qu'ils vont toucher, grâce à l’argent collecté par le loto du patrimoine de la Française des Jeux, en septembre. Le Colombier du château de la Mailleraye-sur-Seine à Arelaune-en-Seine ,** dans les Boucles de la Seine en Seine Maritime, va toucher 165 000 euros. Et ** l'église Saint-Rémi à Bézu-Saint-Eloi dans le Nord Ouest de l'Eure va recevoir 300 000 euros. Ces monuments font partie des 100 sites qui recevront une dotation pour être restaurés dans le cadre de cette mission menée par l'animateur Stéphane Bern (portée par la Fondation du Patrimoine et le Ministère de la Culture)

Le clocher de l'église Saint-Rémi à Bézu-Saint-Eloi s'est en partie effondré en 2010. L'église, dont les fondations datent du 12ème siècle et la partie la plus récente du 18ème siècle, est fermée totalement au public depuis 2020.

Les travaux de l'église sont estimés au total à 2,5 millions d'euros. Il y aura les 300 000 euros de la mission patrimoine, et d'autres subventions.

Au total, 25 millions 400 000 euros seront versés par l'Etat et la Fondation du patrimoine dans les prochains jours, issus de la cinquième édition du Loto du Patrimoine de la FDJ du mois de septembre (230 millions d'euros ont été déployés par la Mission Patrimoine depuis 2018).

Les candidatures des sites pour le Loto du Patrimoine 2023 sont déjà ouvertes et en cours jusqu'au 28 février 2023. Depuis 2018, 745 sites ont pu être aidés, 450 sites sont sauvés ou en voie de l'être (215 chantiers sont terminés, 235 chantiers en cours).

