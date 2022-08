Mission Patrimoine : le théâtre de Giuseppe Tribus à La Bazouge-de-Chéméré retenu par Stéphane Bern

Un lieu : une salle de théâtre, laissée à l'abandon depuis 50 ans. Son état s'est considérablement dégradé. Le bâtiment se lézarde, il y a des infiltrations d'eau, les escaliers, le plancher et la toiture tombent en ruines. Une histoire : ce théâtre a été construit au début du siècle dernier, il est situé à l’étage d’un ancien hôtel particulier, légué à l’Église en 1925 pour en faire une école. Un abbé profite de l’électrification de la commune pour transformer l’étage en salle de spectacles.

Un artiste : dans ce théâtre, des décorations sont l'oeuvre de Giuseppe Tribus, un peintre qui a des origines italienne et hongroise, diplômé de l'école des Beaux Arts de Venise, spécialiste de la décoration d’intérieur et de la réalisation de trompe-l’œil. Pendant la seconde guerre mondiale, il est en France. En novembre 42, les Allemands envahissent la zone libre. L'artiste doit rejoindre le STO, le service de travail obligatoire, à Saint-Nazaire. Il s'évade et arrive en Mayenne. Il est accueilli et caché à La Bazouge-de-Chéméré et commence à peindre l’avant-scène du théâtre : des références à la mythologie grecque, à la religion catholique ou encore des symboles de paix. Après-guerre, Tribus restera encore quelques années dans le département.

A La Bazouge-de-Chéméré, le chantier de restauration débutera l'an prochain pour se terminer en 2025.

