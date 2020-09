Mission Bern pour le patrimoine : un chèque de 500.000 euros pour restaurer le Fort de Cormeilles-en-Parisis

Le Fort de Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) faisait partie des 18 sites emblématiques des régions de métropole et d'outre-mer sélectionnés pour la troisième édition de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril.

Samedi, la Fondation du patrimoine a annoncé que 500.000 euros avaient été accordés pour la restauration du fort.

Le bâtiment souffre d'infiltrations

Les bâtiments du fort ont été construits il y a plus de 140 ans. Ils sont recouverts de buttes de terre destinées à l’origine à les protéger des tirs potentiels de l’artillerie adverse. Des plantes ont poussé sur cette terre et il y a des infiltrations d’eau dans les bâtiments et notamment dans la caponnière de tête. Les voûtes de l’édifice sont fissurées, les joints des murs de façade se dégradent et des moellons se détachent et tombent au sol.

A quoi va servir la dotation ?

Les 500.000 euros du loto du patrimoine vont permettre de financer des travaux de couverture et de gros oeuvre au niveau de la caponnière de gorge et de l’entrée du fort. L’aménagement prévu de la caponnière de gorge permettra d’accueillir le public lors des visites pour la présentation générale du fort, de servir de salle de réunion pour l’association et d’autres structures de l’agglomération de Val Parisis, mais aussi d’organiser des manifestations : expositions, conférences historiques et culturelles.

Une reconnaissance pour l'association des Amis du Fort

Depuis 1998, c'est l'association des Amis du Fort de Cormeilles qui gère et fait vivre ce patrimoine. En 2005, un musée a été ouvert présentant des objets de collection, uniformes et armements de 1870 à nos jours. Le fort a été labellisé Patrimoine d’Intérêt Régional en 2018. Il reçoit environ 8 000 visiteurs par an.