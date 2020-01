Mister France : un Sablais en compétition

Alexis Villain, Mister Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, espère devenir Mister France, ce samedi soir.

Alexis Villain, sablais et candidat à Mister France

Les Sables-d'Olonne, France

Originaire des Sables d'Olonne, Alexis Villain, 26 ans, va briguer ce samedi soir, à Paris, le titre de Mister France. Ancien cycliste de haut niveau, il a créé deux entreprises en Vendée, dans le bâtiment et le diagnostic. Une tête bien pleine avec même des ambitions politiques puisque s'il ne gagne pas le concours, il entend se présenter en temps qu'adjoint à la mairie des Sables d'Olonne.

Les critères pour se présenter à Mister France sont un peu plus souples que pour les Miss. Les Misters peuvent se présenter jusqu'à 28 ans, avoir des tatouages, mais doivent faire plus d'1,78m et être célibataire. Le concours se déroule au Palais des glaces à Paris, ce samedi soir, de 20h30 à 22h30.