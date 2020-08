Mobil'douche : une douche itinérante pour les sans-abris à Avignon

Un camping-car transformé en lieu d'accueil pour sans-abris à Avignon. C’est le concept de Mobil’douche, un dispositif qui propose aux SDF une douche itinérante et des soins d'hygiène. C'est aussi un lieu de convivialité pour les personnes sans domicile fixe. Il y a 300 SDF recensés à Avignon, soit le double estime l'association.

Retrouver de la dignité

Cette cabine de douche itinérante leur permet de se laver. "Il s'agit de leur offrir un peu de dignité et d'intimité, tout en créant du lien social", explique Gilles, bénévole. Parce que dans ce camping-car, les SDF peuvent bien sûr prendre rendez-vous pour la douche, mais aussi discuter et boire un thé, un café ou un rafraîchissement.

L'association Mobil'douche positionne le camping-car à différents endroits d'Avignon trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Elle fait aussi des maraudes le soir après les douches. Il faut que les SDF prennent rendez-vous. "A l'arrière du véhicule, ils prennent le temps qu'ils veulent pour prendre soin d'eux. C'est un moment pour eux", explique Gilles.

"Je viens ici pour parler, pour avoir de la compagnie, ça fait du bien" - Marielle

A Mobil'douche, on donne aussi des vêtements et des sous-vêtements propres ainsi que des produits d'hygiène. Marielle est âgée, elle a tout perdu il y a cinq ans et a du mal à parler de sa situation. Elle vient souvent voir Gilles, Sandra et les autres pour trouver du réconfort surtout. "Je viens ici pour parler, pour avoir de la compagnie, ça fait du bien", confie-t-elle.

Sandra et son collègue dénichent de nouvelles chaussures pour Marielle, elle qui parcourt beaucoup de kilomètres chaque jour. "Quand on a des habitués comme elle, on connait leur goût, leur taille et on leur met des affaires de côté. Ils repartent avec leur petit colis".

Gilles s'inquiète de voir de plus en plus de personnes âgées dans la rue, "souvent des femmes avec de très petites retraites. Lorsque vous sortez le soir autour de 20h à Avignon, vous voyez des personnes fouiller dans les poubelles pour trouver à manger", se désole-t-il.

"A Mobil'douche, je repartais avec des vêtements propres, après avoir pris un café et discuté. C'est ma famille de cœur" - Céline, ancienne SDF

Céline a passé sept ans dans la rue. Aujourd’hui, elle a un toit et elle travaille. La Mobil'douche et ses bénévoles ont été très précieux : "j'ai pu venir me laver régulièrement et garder ma dignité. Personne n'a jamais su que je vivais dans la rue. A Mobil'douche, je repartais avec des vêtements propres, après avoir pris un café et discuté. C'est ma famille de cœur".

Vous pouvez faire des dons de vêtements ou de produits d'hygiène à Mobil'douche © Radio France - Isabelle Gaudin

Mobil' douche a besoin de savons, shampoings, serviettes hygiéniques, sous-vêtements et vêtements pour hommes et femmes. Vous pouvez les joindre au 06 61 03 72 69.