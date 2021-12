Mobilisation à Condé-sur-Vire pour deux réfugiés menacés d'expulsion

A Condé-sur-Vire, des habitants ont lancé une pétition pour que Yassine et Davlatali, qui se sont intégrés dans la vie de la commune depuis leur arrivée en 2018, puissent obtenir la liberté de travailler et de rester vivre en France.

Yassine et Davlatali entourés par des membres de leur comité de soutien, Vivek Singh, Nathalie Lecuir et Romain Viard.

Ces habitants soutiennent Yassine et Davlatali, deux situations, deux parcours différents mais une même envie de rester et de travailler en France. Yassine est Sahraoui. Davlatali est Tadjik. Tous les deux ont quitté leur pays pour des raisons politiques car ils se sentaient en danger et sont arrivés à Condé-sur-Vire la même année, en 2018.

Or depuis ils sont très intégrés dans la vie condéenne, défendent ces habitants. Yassine entretient les espaces verts et "réalise des mission d'intérêt général au sein de la commune" depuis août 2020, explique le maire Laurent Pien. Quant à Davlatali, il est impliqué depuis son arrivée dans le club de foot de Condé Sports et encadre l'entraînement des jeunes trois fois par semaine.

A Condé-sur-Vire, des habitants se mobilisent : "Ils sont là, ils veulent bosser. On est en capacité de les accueillir et notre territoire est quasiment en plein-emploi. Alors qu'est-ce qu'on attend ?" Copier

Plus de 10.000 signatures

A Condé-sur-Vire, un comité de soutien s'est formé et a lancé une pétition sur internet le 21 novembre dernier pour qu'ils puissent "avoir la liberté de travailler et de vivre en France". Cette pétition réunit aujourd'hui plus de 10.000 signatures.

Une mobilisation qui donne un peu d'espoir à Yassine qui est sous le coup d'une Obligation de quitter le territoire français Copier

Un rassemblement ce vendredi

Le Collectif 50 pour les droits des étrangers organise un rassemblement vendredi 17 décembre à 15h devant la préfecture à Saint-Lô pour défendre la situation des jeunes travailleurs étrangers qui viennent de recevoir des refus à leur demande de régularisation et sont sous le coup d'Obligation de quitter le territoire Français.