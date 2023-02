Mobilisation à Douarnenez, ville de coeur de Mortaza Behboudi, journaliste emprisonné par les Talibans

A Douarnenez, environ 200 personnes se mobilisent pour faire libérer Mortaza Behboudi au sein d'un collectif de soutien. Le journaliste est emprisonné dans une prison de haute sécurité depuis plus de 50 jours en Afghanistan, interpellé par les Talibans qui le suspectent d'espionnage. Depuis 2016, Douarnenez est sa ville de cœur.

Reporters sans Frontières a saisi les Nations Unies, pour demander sa libération. Christophe Deloire, secrétaire général de RSF explique, sur France Inter, que "sa tante, qui habite là-bas à Kaboul, a pu lui rendre visite et elle a trouvé qu'il était en bonne santé et dans des conditions mentales satisfaisantes. Cette visite, elle est intervenue au lendemain effectivement de la saisine des Nations unies par Reporters sans frontières. C'est le Rapporteur spécial sur la liberté d'opinion et d'expression et le rapporteur spécial en charge de l'Afghanistan que nous avons sollicités en leur demandant d'intervenir".

"Il a effectivement été arrêté, semble-t-il, sous des accusations d'espionnage. Il est aussi, et ça, c'est un meilleur signe, traité comme journaliste. Il semble qu'il pourrait comparaître devant une commission qui traite des cas de journalistes et on espère que ça augure de bonnes nouvelles et qu'il sera libéré bientôt. "

Radio France, comme de nombreux médias, participe au comité de soutien pour sa libération.

Mobilisation à Douarnenez, sa ville d'adoption

Laurence Ansquer, fait partie du comité de soutien à Mortaza Behboudi. Elle le connaît personnellement, pour avoir notamment produit son film documentaire.

France Bleu Breizh Izel : Mortaza Behboudi est accusé d'espionnage par les Talibans. Pour vous, ça ne tient pas debout, il est journaliste.

Laurence Ansquer : Oui, Mortaza est journaliste. On l'a rencontré pour la première fois à Douarnenez en 2016. Il était venu avec la Maison des journalistes pendant le festival de cinéma. Il est parti, il est revenu et n'a cessé de revenir à Douarnenez, où il a beaucoup d'attaches et où on pense très fort à lui.

Il est tombé amoureux de la ville ?

C'est ça. Et puis, c'est un personnage assez attachant, très intelligent, très sensible. C'est difficile de ne pas aimer le bonhomme. Il est journaliste depuis qu'il a quinze ans puisque d'origine afghane, il est né en Iran. Dès ses quinze ans, avec son petit appareil photo, il allait suivre les manifestations en Iran. Il a décidé à 16 ans de retourner à Kaboul faire des études de journalisme et de sciences politiques en continuant à faire son métier, en étant dans les rédactions. À un moment, ça a été trop dangereux. Il est arrivé en France et après une période dans la rue, il a été accueilli par la Maison des journalistes et ensuite, il a travaillé pour les plus grandes rédactions nationales

RSF a saisi les Nations Unies, ça commence à bouger. Il a pu avoir ce week-end une première visite de sa tante. Mais jusqu'ici, on ne savait pas ce qu'il devenait ?

Non, et il y avait très peu d'informations. On a été très inquiets. Sa femme a reçu un coup de fil d'une minute il y a une quinzaine de jours. On a pu suivre de loin ses déplacements d'une prison à l'autre à Kaboul, mais très peu d'informations et notamment d'informations officielles de la part des talibans.

Il faut vraiment que les Nations unies commencent à faire pression ?

Bien sûr. Les relations diplomatiques entre la France et l'Afghanistan en ce moment ne sont pas au beau fixe puisqu'il n'y a pas d'ambassade de France à Kaboul. Les pressions doivent être internationales. Reporters sans frontières le dit, différents canaux de négociations sont en cours. Tout ça aussi doit rester secret dans une certaine mesure.

Pour vous, Mortaza paye le prix de son engagement ? Parce qu'il savait qu'il risquait quelque chose à retourner à Kaboul.

Bien sûr, il savait, mais pour lui, c'était une question de survie, de pouvoir aller témoigner de ce qui se passait dans son pays. C'est vraiment l'essence même de son métier. Ne pas pouvoir faire son métier dans son propre pays, c'était juste impossible. Il y était allé une quinzaine de fois depuis que les Talibans sont au pouvoir. Cette fois-ci, il a été arrêté en récupérant son accréditation. Il n'avait pas plus de raison de s'inquiéter que les fois précédentes.

Une mobilisation citoyenne à Douarnenez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde derrière lui ?

Oui, le jour où on a appris son incarcération, ça faisait déjà un mois puisque Reporters sans frontières avait gardé le silence les 30 premiers jours. Et ce lundi matin-là, on était déjà une centaine devant la mairie pour marquer notre solidarité avec Mortaza à Douarnenez. On a à peu près 200 personnes dans le comité de soutien. On se réunit d'ailleurs ce lundi soir pour marquer les différentes actions à venir. Mortaza n'a pas de famille en France. Douarnenez, c'est un peu comme une famille d'adoption. Pour lui, c'est très important pour marquer les différentes actions à venir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On espère le moins longtemps possible.

Et qu'est ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyen, qu'on soit à Douarnenez ou ailleurs ?

Marteler que son travail, c'est journaliste et donc que ça n'a pas de sens qu'il soit accusé d'espionnage. Il y a une pétition à signer en ligne, il y a eu et il va y avoir des actions un peu partout en France. Signer la pétition, c'est la première des choses à faire actuellement, même si pour certains, ça peut sembler dérisoire, ça ne l'est absolument pas. Toutes ces actions sont très importantes pour sa famille, pour qu'elle ne se sente pas seule, et pour montrer au Quai d'Orsay qu'on est nombreux à soutenir Mortaza. Parce que quand il va sortir et de se rendre compte qu'il y a autant de gens à penser à lui, ça va faire partie de sa reconstruction. Et puis, parce que là où il est, il peut tomber sur un téléphone ou un accès à Internet et entendre "Mortaza en pense fort à toi. Et on est de tout cœur avec toi".