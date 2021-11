Mobilisation à Jonquières contre un projet de 83 logements

A Jonquières (Vaucluse), une pétition circule pour refuser la construction de 83 logements sur un terrain municipal dans le quartier de l'Ingroumèle. Les candidats des 2 listes d'opposition aux dernières élections contestent ce projet adopté en conseil municipal. Ils appellent à un rassemblement samedi matin devant la mairie de Jonquières. Le maire Louis Biscarrat assure que la loi impose de créer des logements sociaux et d'aménager l'espace autour du pole santé en construction. L'opposition estime que ce projet est le début d'un chantier qui pourrait s'étendre sur des terrains voisins.

83 ou 424 logements : le maire et ses opposants déplient la carte

Les opposants considèrent que la construction de 400 logements met en péril l'équilibre de Jonquières. Thierry Vermeille, élu d'opposition, redoute que d'autres logements soient construits. Il estime que les rues et les écoles de Jonquières ne peuvent pas accueillir cette nouvelle population : "ce projet n'est qu'un point de départ! Aujourd'hui, on parle de 83 logements mais on va enchainer ensuite avec d'autres constructions sur ce terrain-là". Il montre la carte : "et aussi sur celui-ci. Ces terrains représentent 424 logements, c'est juste impossible ! C'est 1.200 personnes et presque autant de véhicules. C'est une grosse quantité d'enfants dans nos écoles qui sont déjà saturées. Nos structures ne permettent pas cet afflux de population !"

Le maire Louis Biscarrat s'indigne de cette vision du projet. Il explique que la loi impose des constructions et que ses opposants savent très bien que certains terrains ne sont pas constructibles. Il déplie lui aussi le plan de la commune dans son bureau et indique que "ces terrains sont fermés à l'urbanisation. Monsieur Vermeille pense qu'il suffit d'une délibération et on arrivera à construire mais ca ne se passe pas comme ça ! Le règlement d'urbanisme nous impose d'avoir un projet d'ensemble. Nous avons donc prévu des logements pour séniors qui peuvent être comptabilisés en logement sociaux. Et si on ne fait pas de logement social, on se fait taper sur les doigts. Je ne vois pas pourquoi, on comptabilise ce qui est fermé à l'urbanisation". Le maire tape du doigt sur la carte et pointe ses opposants : "ça là, c'est l'émanation du schéma et du plan local d'Habitat adopté par l'intercommunalité dont monsieur Vermeille est le rapporteur. Il a fait voter le plan local de l'habitat qui nous oblige à faire du logement".

Pas de salle pour la chorale mais trop de pôle santé

Les 83 logements sur le terrain de l'Ingroumèle accompagnent la construction d'un pôle santé. L'ex-médecin de Jonquières Denis Chazerans évoque un projet incohérent : "un pharmacien a réussi à déménager son magasin ailleurs. Pour le rentabiliser, il a pensé à l'adosser à un centre médical. Vouloir en créer deux à 150 m, c'est fou !"

L'arrivée de nouveaux habitants va dégrader la qualité de vie à Jonquières estime Pierre Chrétien. Ce retraité souhaite d'autres aménagements : "il y a des associations qui sont obligées de faire leurs activités dans des salles privées. Je fais partie d'une chorale. Avant de faire des logements, il faut prévoir des infrastructures pour les habitants actuels de Jonquières".

Le maire de Jonquières (Vaucluse) estime que l'opposition au projet cache une opposition politique : "ce qu'on veut, c'est ma peau" s'indigne Louis Biscarrat. Il souligne que les deux listes d'opposition lors de la dernière élection municipale se sont retrouvées pour contester ensemble ce projet immobilier.

Louis Biscarrat, maire de Jonquières (Vaucluse), défend son projet de construction de 83 logements - Philippe Paupert