Mobilisation à la hausse à Poitiers

Cette 9ème manifestation est l'une de celles qui a le plus mobilisé à Poitiers. Plus de manifestants, plus motivés que jamais.

Porte de Paris départ et arrivée de la manifestation © Radio France - salomé Martin C'est la porte de Paris qui a été choisie comme lieu de convergence pour cette nouvelle journée de mobilisation à Poitiers. Tout au long de la matinée, ils étaient déjà plusieurs milliers à bloquer l'un des points d'entrée de la ville. Un cortège qui a grossi à vue d'œil au moment du départ en début d'après-midi pour prendre la direction du centre ville. Les organisateurs évoquent plus de 20.000 manifestants au moins moitié moins selon les forces de l'ordre. ⓘ Publicité Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez-vous faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.