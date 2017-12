Ce samedi avant la Journée Internationale des migrants le 18 décembre, plusieurs associations et collectifs appellent à un rassemblement à la gare de Menton-Garavan à 14H.

Vintimille

Plusieurs organisations appellent à la mobilisation ce samedi en solidarité avec les migrants. Un rassemblement est prévu à 14h à la gare de Menton Garavan à l’appel de l’association Roya Citoyenne, de l’Association pour la Démocratie à Nice ADN, de la CGT Cheminots de Nice, CGT UD 06, CIMADE 06, EELV 06, Habitat et Citoyenneté, Librairie « Mots du monde » (Nice), PCF 06, Tous citoyens !

Cette mobilisation a lieu en prélude à la Journée Internationale des Migrants le 18 décembre. Depuis près de 3 ans, les sans-papiers affluent à la frontière franco-italienne. Le préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François Leclerc annonce que le nombre de reconduites à la frontière a atteint le nombre de 45.000 en 2017, c’est plus que l’an dernier. Les associations humanitaires appellent sans cesse à plus de solidarité.

Les mineurs dorment sous les ponts en plein hiver

La grande majorité des migrants arrivés jusqu’à Vintimille sont originaires du Soudan, d’Erythrée, d’Ethiopie, beaucoup sont mineurs. Amnesty International estime que les droits des mineurs ne sont pas respectés. Ils ne sont pas pris en charge. Entre 500 et 700 jeunes hommes et quelques femmes attendent en Italie pour tenter de passer à Menton. Certains dorment au Camp de la Croix Rouge situé à 40 minutes à pied du centre de Vintimille. Les autres dorment dans des abris de fortune sous le pont au bord du fleuve.

De rares lieux pour accueillir les migrants

La Caritas, le Secours Catholique italien distribue des repas chauds le matin et le soir. Des associations dont Roya Citoyenne proposent aussi des plats le soir. Des maraudes sont organisées sur le parking près du Lidl de Vintimille. Le reste du temps, les migrants peuvent aller au Point Info, lieu géré et financé par une association qui propose des ordinateurs en libre-service et un accès à Internet. Un café près de la gare de Vintimille permet aussi aux migrants de recharger leurs téléphones.

Pas de changement en 3 ans

Parmi les nombreux bénévoles, Manuela vient tous les jours depuis 3 ans aider les migrants. La mère de famille intervient au centre de la Caritas. Elle regrette qu’il n’y ait eu aucun changement depuis des années et dénonce qu’à une dizaine de minutes de Monaco, des gens vivent sans rien.

Traite des femmes

En ce moment près de 300 jeunes hommes vivent sous les ponts à Vintimille, très peu de femmes. Une situation qui inquiète certains bénévoles qui soupçonnent des réseaux de prostitution.