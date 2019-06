Mobilisation à Tulle contre l'expulsion d'un jeune Congolais qui résidait depuis six ans dans la commune

Tulle

"Bobo c'est un membre de la famille". C'est Ayze Tari, la présidente du Secours populaire de la Corrèze qui parle ainsi. "Un ami" ajoute-t-elle en ayant bien du mal à retenir ses larmes. Car Bobo Matondo était bénévole dans l'association en Corrèze depuis son arrivée à Tulle il y a 6 ans. "Il était là à chaque fois qu'on avait besoin de lui" précise encore Ayze Tari. D'où la stupeur de tout le monde à l'association, lorsqu'il n'est pas venu à son poste jeudi dernier en début d'après-midi. Lorsque la nouvelle de son arrestation pour partir en centre de rétention est arrivée tout le monde a été plongé dans la tristesse. "On n'a pas eu le temps de le revoir, on n'a pas eu le temps de lui dire au revoir".

Une promesse d'embauche

"Il y avait dans son dossier des éléments qui permettaient de régulariser à titre humanitaire ce jeune homme qui a fait preuve d'une intégration inouïe" affirme son avocat Ekoué Akakpovie. En effet Bobo Matondo en six ans s'était fortement intégré. Il était même devenu l'un des bénévoles du Sporting Club de Tulle après y avoir joué un temps. Il avait dû quitter le terrain faute de renouvellement de sa licence, faute de papiers en règle. Dernièrement il avait également une promesse d'embauche par l'association d'insertion Forêt. En vain. "Je pense qu'on n'a pas voulu le régulariser" se désole son avocat

Une pétition

Ekoué Akakpovie et l'avocat parisien de Bobo Matondo ne désespèrent cependant pas de le faire libérer et revenir. Même si l'espoir semble ténu. De leur côté les associations d'aides aux réfugiés et les amis du jeune homme se mobilisent. Ce mercredi ils se réunissent pour décider d'éventuelles actions. Et une pétition vient d'être lancée par l'association RESF.