Mobilisation à Valdivienne contre la destruction d'une bâtisse du XVIII ème siècle

Plus de 1000 tracts ont été imprimés par un collectif de riverains de Valdivienne. Ce tract demande l’arrêt total du projet de destruction de la bâtisse. Il devrait être diffusé dans la commune dans les prochains jours. De son coté le projet de la mairie prévoit l'installation d'un centre commercial de plus de 500m2.

La destruction du bâtiment pose un problème de respect du patrimoine pour les riverains. Il avait été construit au XVIIIème siècle et a ensuite servi lors de la seconde guerre mondial pour permettre plusieurs accouchements;

C'est aberrant, ce bâtiment a une histoire, on ne peut pas l'effacer comme ça, surtout qu'il est dans le centre du village. S'ils le détruisent, il y aura un trou béant. Guy Maillet, retraité et membre du collectif opposé au projet

Le collectif tient à préciser qu'il n'est pas contre l'implantation du centre commercial et demande au Maire de trouver d'autres solutions comme réaménager la bâtisse.

Du coté de la mairie, on l'affirme, il s'agit de la meilleure solution. Réaménager l'ancienne école aurait entraîné un surcoût de plus de 100 000 euros dans le projet qui en coûte déjà 1.071.000 euros.

Nous avons vu cette pétition mais cette bâtisse n'est pas inestimable et elle posait un problème dans le projet, trop vétuste, trop d'étages et non adaptée aux normes.

Michel Bigeau, Maire de Valdivienne.