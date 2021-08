Mobilisation anti-pass : le syndicat Sud Santé dénonce les agressions d'un groupe d'extrême-droite à Tours

Le syndicat Sud Santé Sociaux dénonce les agressions du groupe d'extrême-droite "Des Tours et des lys", au cours de la manifestation contre le pass sanitaire, ce samedi à Tours. Deux manifestants avaient été blessés.

Fini l'ambiance bon enfant des premières manifestations contre le pass sanitaire à Tours. Samedi dernier, pour la sixième mobilisation consécutive, une bagarre avait éclaté dans le cortège. Ce lundi, le syndicat de soignants Sud Santé Sociaux accuse un groupe d'extrême-droite d'en être à l'origine.

En fin de parcours, près de la préfecture, des membres "Des Tours et des lys", auraient "commencé à prendre à partie violemment des gilets jaunes, mais aussi des militants d'organisations du mouvement ouvrier traditionnel", pour prendre la tête du cortège, décrit le syndicat dans son communiqué. Deux manifestants sont alors blessés. "Un militant de Sud santé sociaux est inanimé avec une blessure importante à l'œil et à la tête, et un camarade gilet jaune avec fracture de la rotule".

Le syndicat dénonce à la fois ces agressions et une extrême-droite "à l'offensive". "Nous réaffirmons notre opposition totale à l’extrême droite sous toutes ses formes", assure-t-il.