Mobilisation anti-pass sanitaire : 400 manifestants dans les rues de Belfort

Ils étaient plus de 400 manifestants ce samedi à Belfort à protester contre le pass sanitaire. Pour ce 17ème samedi de mobilisation, les anti-pass ne se démotivent pas et continuent à se rassembler.

Nouveau samedi de mobilisation pour les opposants au pass sanitaire. Plus de 400 manifestants ont défilé dans les rues de Belfort, sous le soleil. Malgré le vote du Parlement ce vendredi pour autoriser le gouvernement à prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, les anti pass ne se laissent pas abattre et continuent à dire non à ce certificat covid. Ils le jugent toujours "liberticide".

"On est toujours motivés. Après il y a moins de monde dans les rues, c'est sûr, les gens commencent à être épuisés. Mais c'est un très beau mouvement. La liberté et l'égalité valent largement le coup en France de s'y attarder même un peu plus que 17 semaines", .déclare Olivier, qui participe au mouvement depuis ses débuts, en juillet.

La détermination de Cécile, elle, ne faiblit pas. Elle aussi a rejoint le mouvement anti-pass ce samedi pour la 17ème fois d'affilée. "Tant qu'il y aura quelques personnes, deux ou trois personnes peu importe, mais tant qu'on aura un petit noyau qui continue à faire des actions, je serai parmi eux. Je trouve ça vraiment très important de montrer que c'est injuste ce qui est en train de se passer. C'est injuste ce pass sanitaire et cette suspension des soignants non vaccinés", affirme-t-elle.

Intrusion dans la bibliothèque municipale

Une partie du cortège a pénétré dans la bibliothèque municipale de Belfort pour protester contre le pass sanitaire qui y est obligatoire. Les manifestants se sont aussi arrêtés devant les locaux de l'Est Républicain. Certains d'entre eux ont réussi à franchir les grilles, en scandant "collabos".

Les anti-pass se sont donnés rendez-vous pour une nouvelle manifestation la semaine prochaine, à Montbéliard.