Mobilisation anti pass sanitaire : comment sont comptés les manifestants à Pau ?

Alors que les opposants au pass sanitaire se préparent à redescendre à nouveau dans la rue ce samedi 21 août, la question du comptage dans le cortège continue à faire débat, avec de grandes différences entre les chiffres donnés par les autorités et ceux comptés par les manifestants.

Comme chaque samedi depuis plus d'un mois, de nouvelles manifestations anti pass sanitaire ont lieu dans toute la France ce 21 août. C'est le 6e samedi de mobilisation, et à Pau, comme d'habitude, rendez-vous est donné Place de Verdun, à partir de 10h, pour un défilé en centre-ville. La semaine dernière, les manifestants étaient 3 400 dans la rue selon la préfecture, mais du côté des manifestants, on avance plutôt des chiffres comme 6 000 ou encore 10 000 personnes.

La police utilise des compteurs à main

Ces chiffres, comparés aussi avec ceux donnés par les médias, font débat depuis le début du mouvement. Mais s'ils sont si différents, c'est que les comptages ne sont pas faits de la même manière. Du côté de la police, ce sont des agents des renseignements généraux (RG) qui s'en chargent.

Ils se mettent en hauteur pour surplomber la foule, et avec un compteur à main, ils cliquent à chaque fois qu'ils voient passer dix personnes. Ils sont en général deux ou trois, comptent plusieurs fois puis font une moyenne de chacun de leurs chiffres.

Comptage vidéo

Les manifestants se comptent aussi eux-mêmes. Au début du mouvement à Pau, ils avaient instauré un système de collecte de bouchons : chaque participant devait en ramener un pour être comptabilisé. Mais face aux difficultés de mise en place, aux oublis des manifestants, le système s'est montré inefficace et a vite été abandonné. Aujourd'hui, plusieurs manifestants comptent grâce aux vidéos qu'ils tournent eux-mêmes. Le comptage se fait soit image par image, après la manifestation, soit grâce à un logiciel spécialisé en temps réel.

Mais compter l'ensemble des manifestants reste compliqué, parce que l'une des caractéristiques de ce mouvement et de ses actions, c'est que le nombre de personnes ne cesse de varier, avec du monde qui se greffe au cortège en cours de défilé. L'affluence fluctue donc beaucoup en fonction des lieux et des heures où passe le cortège, qui grossit ou se dégarnit entre le départ Place de Verdun et l'arrivée Place Royale.