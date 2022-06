Une centaine de personnes mobilisées contre la Zone à Faibles Emissions (ZFE) à Villeneuve-lès-Maguelone

Une centaine de personnes se sont réunies devant la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone ce samedi matin. Une mobilisation contre la Zone à Faibles Emissions (ZFE) qui entre dans sa première phase dans un peu moins de deux semaines, au 1er juillet.

Comme le veut la loi, la circulation des véhicules les plus polluants sera limitée ou interdite dans 9 communes de la métropole. À Montpellier, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Pérols, Saint-Jean-de-Védas et Villeneuve-lès-Maguelone.

"À partir du 1er juillet, je suis censé ne plus pouvoir aller au travail" — Eric, employé à Sète

Sur le parvis de la mairie, il y a Eric. Il est salarié dans un garage pour poids lourds. Il n'a pas d'autre que choix que d'utiliser sa voiture pour aller travailler. Une vieille Citroën qui n'aura plus le droit de circuler à partir du 1er juillet. "Je travaille sur la commune de Sète. J'ai des horaires qui sont complètement atypiques. Je commence à 8 h le matin et je finis parfois à 20 h. Utiliser les transports en commun n'est pas possible. Les seuls transports en commun disponibles pour aller sur la ville de Sète sont les trains qui sont très mal desservis."

Pas les moyens non plus de changer de véhicule pour en prendre un moins polluant : "Je ne peux pas remplacer ma voiture. Et je suis obligé de faire 12 000 kilomètres par an pour aller travailler. Donc à partir du 1ᵉʳ juillet, concrètement, je suis censé ne plus pouvoir aller au travail. Donc j'aimerais savoir comment faire pour pouvoir continuer à travailler et à vivre simplement ?"

Une commune mal desservie en transports en commun

Le retraité de 68 ans, Jean, pense de même. Pendant une semaine il a pris les transports en commun pour se rendre à Montpellier depuis Villeneuve-lès-Maguelone. Mais, pour lui, la commune n'est pas assez bien desservie : "J'ai pris tous les jours le bus de 6 h 44. Une fois sur deux, il était en retard. Une fois sur deux, on a loupé la correspondance à Garcia Lorca. Il y a toujours des problèmes. Alors on n'est pas contre, mais il faut que les transports en commun soient efficients. Et 6 h 44, c'est trop court pour arriver à l'heure."

"Ce n'est pas avec des pansements sur une jambe de bois que l'on va régler le problème de l'écologie"— André Fernandez, coordinateur du collectif Entendez les Villeneuvois

André Fernandez, coordinateur du collectif Entendez les Villeneuvois, est à l'origine du rassemblement : "On n'a ni le tramway, ni des transports qui peuvent correspondre à nos attentes. Les premiers touchés ça va être les pauvres, ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller au boulot."

Il assure qu'il ne se bat pas contre l'écologie mais, pour lui, cette mesure n'est pas cohérente : "quel est le poids d'un homme à vélo, quand à côté, il y a des avions qui tournent à vide? C'est la petite fourmis, ça ne sert à rien. Ce n'est pas avec des pansements sur une jambe de bois que l'on va régler le problème de l'écologie."

Des vignettes Crit'air obligatoires

La vignette Crit'air indique le niveau de pollution du véhicule. Elle coûte 3,70 euros. Il est obligatoire de la commander en ligne pour circuler dans le périmètre établi par la ZFE.

À savoir que la première phase est pédagogique et qu'il n'y aura pas d'amende de dresser jusqu'au 31 décembre 2022. À partir de juillet 2026, la zone à faible émission s'appliquera à l'ensemble des 31 communes de la métropole de Montpellier. Ainsi que dans 35 agglomérations en France.

Le calendrier de la mise en place de la ZFE dans la métropole de Montpellier. - Ville de Montpellier