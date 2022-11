Mobilisation au collège de Prahecq pour soutenir une élève arménienne et sa mère menacées d'expulsion

Des enseignants se sont rassemblés ce jeudi 23 novembre à la mi-journée devant le collège Emile Zola en soutien de Naré et sa maman. de Prahecq

Ils ont appris la nouvelle ce lundi 21 novembre et se disent "sous le choc". Des enseignants du collège Émile Zola de Prahecq, près de Niort, se sont rassemblés ce mercredi 23 novembre à la mi-journée devant l'établissement pour dire "non à l'expulsion de Naré et sa maman" comme c'est écrit sur les pancartes de la quinzaine de personnes mobilisée.

Naré est une élève arménienne de 5e. Sa mère et elle sont sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français qui arrive à échéance ce vendredi 25 novembre. L'adolescente est arrivée en France il y a cinq ans, en 2017. "Elle a quitté un contexte de violences et avec tout ce qu'il se passe en Azerbaïdjan, elle est très inquiète à l'idée d'y retourner. Elle est très bien intégrée", explique Julie Siaudeau, professeur dans l'établissement.

Pétition en ligne

Les personnels du collège, avec l'association des parents d’élèves, demandent à la préfète des Deux-Sèvres de "revoir la situation de Naré et de sa maman, d’annuler l’OQTF qui les vise et de permettre à cette jeune fille de poursuivre ses études parmi nous". Une lettre-pétition lancée mardi avait recueilli hier 40 signatures et devait être déposée en préfecture ce mercredi. Une pétition en ligne est également lancée.