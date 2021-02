Mobilisation au Pontet contre les tee-shirts sexistes imposés aux salariés d'un fast food

A l'appel de Solidaires 84, une quinzaine de personnes se sont rassemblées devant le fast food de la chaîne Brut Butcher au Pontet (Vaucluse) ce samedi midi. En cause, les tee-shirts aux slogans sexistes imposés aux salariés de l'enseigne.

L'affaire a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. "A poêle les dindes", "Il faut se la farcir", "Un restau très cochon"... Quelques exemples des slogans inscrits sur les tee-shirts portés par les employés de la chaîne de fast food Brut Butcher. Un "humour décalé" qui ne passe pas chez les syndicats. Si la direction a présenté ses excuses cette semaine et a annoncé avoir commandé des nouveaux modèles de tee-shirts, Solidaires 84 a maintenu la manifestation prévue ce samedi midi devant l'enseigne installée au Pontet (Vaucluse). Une quinzaine de personnes ont répondu à l'appel, dont plusieurs militantes de l'association Osez le féminisme 84.

"Le problème, c'est qu'ils ont été retirés sous la pression des réseaux sociaux" - militante du collectif Osez le féminisme

En attendant l'arrivée des nouveaux uniformes prévue le 15 mars, les salariés du restaurant du Pontet portent des tee-shirts blancs. "C'est une bonne nouvelle mais on veut s'assurer que ce soit définitif, explique Thierry Juny, le co-délégué de l'union syndicale à l'origine de cette manifestation. On attend avec impatience la nouvelle collection 2021 qui a été commandée avant toute cette polémique, on se demande ce qu'ils vont oser cette fois-ci."

Cette militante d'Osez le féminisme, elle, regrette qu'il n'y ait pas "une vraie prise de conscience". "Il faut qu'ils comprennent en quoi leur communication est sexiste, le problème, c'est qu'ils ont été retirés sous la pression des réseaux sociaux." Ce samedi midi, la direction de l'établissement n'a pas souhaité s'exprimer ni échanger avec les manifestants.