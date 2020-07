Mobilisation chez Airbus : "Du jamais vu" selon le syndicat CFTC

Ce mercredi sera rythmé et marqué par la mobilisation chez Airbus. Les syndicats FO, CFE-CGC et CFTC appellent les salariés d'Airbus à se mobiliser. Les employés prévoient d'arrêter de travailler entre 10h30 et 12h. Ils iront ensuite marcher le long des pistes d'atterrissage donc une partie du trafic aérien sera bloqué.

Selon le délégué central CFTC Florent Veletchy, c'est une mobilisation inédite : "C'est du jamais vu plusieurs milliers de salariés qui se dirigent vers le siège d'une entreprise en passant par une zone de sûreté aérienne. On veut une action forte et intense, et l'idée c'est de ne pas dégrader notre outil industriel."

Le cortège part du site de Saint-Martin-du-Touch puis se dirigera vers l'aéroport Toulouse-Blagnac situé juste à côté. Les manifestants ne marcheront pas en plein milieu des pistes, ça n'est pas l'objectif selon Florent Veletchy : "On ne veut pas bloquer totalement le trafic aérien. On veut surtout que les avions reprennent le chemin du ciel. Ce serait un mauvais message de passer au milieu des pistes et de bloquer le trafic aérien et certaines de nos livraisons." Les pistes d'atterrissage de l'aéroport peuvent effectivement servir pour des livraisons chez Airbus.