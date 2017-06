Mobilisation contre l'abandon des animaux à Saint-Étienne : "les abandonner, c'est leur passer la corde au cou !"

Avec un slogan choc et des peluches pendues à une passerelle sur l'autoroute, des militants de la cause animale se sont montrés ce mercredi dans le quartier de la Rivière à Saint-Étienne (Loire).

"Les abandonner, c'est leur passer la corde au cou" ! C'est le slogan choc que des défenseurs de la cause animale ont affiché ce mercredi sur la passerelle de la Rivière au dessus de l'autoroute à Saint-Étienne (Loire). Une dizaine de militants, venus de plusieurs associations, mobilisés contre l'abandon des animaux de compagnie par leurs maîtres. Les abandons sont toujours plus fréquents en été puisque plus de la moitié ont lieu à cette période selon la fondation 30 millions d'amis.

Pour Alexandre, l'un des militants, le vrai problème, c'est l'effet de mode : "Certains pensent qu'un chien ou un chat est comme une télé, il y a le problème de la mode. Certaines races sont à la mode, comme les bulldogs français récemment. C'est parfois comme une paire de chaussures, certains vont parader avec le chihuahua et quand ils en ont marre, ils le bazardent."

Pour faire passer le message, ils ont suspendu des peluches d'animaux au-dessus de l'autoroute, ils ont trouvé la mise en scène parfaite.