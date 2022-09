Mobilisation contre l'abandon du projet de rénovation des anciennes vinaigreries Dessaux d'Orléans

Près d'un an après la résiliation en conseil municipal d'Orléans du contrat de maîtrise d’œuvre visant à la réhabilitation des vinaigreries pour ouvrir une fabrique culturelle, l'association Couleur Vinaigre s'est mobilisé ce dimanche.

Ils ne digèrent toujours pas la décision de la majorité municipale d'Orléans. Les partisans d'une réhabilitation des anciennes vinaigreries Dessaux, quartier Bourgogne, pour en faire une friche artistique se sont mobilisés ce dimanche. En novembre dernier, le conseil municipal a résilié le marché de maitrise d'œuvre passé par la précédente majorité. À la place, un projet immobiliser devrait sans doute voir le jour même si rien n'est encore acté.

"La vinaigrerie aux artistes" pouvait on lire sur l'une des pancartes. Quelques personnes se sont rassemblées place du Martroi ce dimanche. De rares artistes étaient présents. "Chaque année, chaque maire c'est différent", s'insurge une peintre. "Je vois de belles piscines, des terrains de basket et puis pour non il n'y a rien", ajoute-t-elle.

Arguments économiques avancés par la mairie

Rapidement un dialogue s'est installé avec l'adjoint au maire en charge de la culture. "C'est compliqué de multiplier ce type de lieux uniquement sur de l'argent public", explique William Chancerelle. L'élu prend le temps de détailler les motivations de la mairie dans l'arrêt de ce projet : "on a parlé de 10 à 15 millions d'euros pour les travaux et sincèrement je pense qu'on sous-dimensionnait. Il a fallu faire des choix. Nous avons fait le choix de rénover le conservatoire par exemple."

Des arguments loin de convaincre les défenseur d'une fabrique artistique sur le site des ancienne vinaigreries Dessaux. C'est également le cas de l'opposition municipale par le voix de Ludovic Bourreau : "mettons de côté l'argument budgétaire, Orléans est l'une des seules ville-métropole où l'on entend de la part du président-maire que les artistes n'ont pas besoin d'atelier sauf que l'on entend le contraire partout ailleurs. On a besoin d'une stratégie et d'un écosystème pour faire émerger les artistes et les conserver."

Les sous ne sont pas extensibles - William Chancerelle

La façade arrière des anciennes vinaigreries Dessaux © Radio France - Patricia Pourrez

Une des entrées des vinaigreries Dessaux © Radio France - Patricia Pourrez