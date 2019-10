Mobilisation contre la fermeture de la Poste Boutonnet à Montpellier

Le bureau doit fermer définitivement ses portes mi novembre. Les usagers devront se rendre dans le quartier voisin des Beaux-Arts. Un collectif d'usagers s'est constitué pour dénoncer cette décision.La pétition a déjà recueillie plus de 3000 signatures.

Il n'y a pas qu'a la campagne que les bureaux de poste disparaissent, dans les grandes villes aussi ! Dans le quartier Boutonnet à Montpellier (Hérault) la fermeture définitive du bureau de poste ( situé 26 avenue Bouisson Bertrand) est annoncé pour la mi-novembre.

"Nous avons le sentiment d'être abandonné après la fermeture du parc Tastavin, l'interdiction d'accès pour les jeunes au stade de la rue Marie Caizergues et le déménagement annoncé de la clinique Saint-Jean" déplore Catherine Picard une habitante du quartier et présidente de l'association Bout'Entrain.

Pas assez de clients ?

"Le manque de fréquentation est l'argument avancé par la direction de la poste pour justifier cette fermeture mais nous n'avons vu aucun chiffre officiel et ce n'est pas le sentiment que nous avons. Il y a souvent la queue et nous sommes nombreux à utiliser ce service public notamment les personnes âgées" ajoute Christine Olivier membre du collectif d'usagers contre la fermeture. Pour les opérations courantes, un bureau de tabac prendra le relais et pour le reste les clients devront se rendre au bureau de poste des Beaux-Arts.

Il y a des personnes âgées qui ont pleuré en apprenant la mauvaise nouvelle

Plus de 3000 personnes ont signé la pétition contre la fermeture. Lors du conseil municipal, Mickael Delafosse le candidat de la gauche pour les municipales de 2020 a formulé un vœu pour le maintient du bureau de poste. Les habitants ont également sollicité le maire de Montpellier Philippe Saurel, issu de ce quartier, qui "ne fait rien pour nous aider" concluent-ils. Un rassemblement est prévu le samedi 19 octobre à 10h devant le bureau de poste.