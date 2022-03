Mobilisation contre la fermeture de La Poste de Vallières à Clermont-Ferrand

Depuis plusieurs semaines, le comité de quartier Salins-Regensbourg-Verdun-Vallières se mobilise pour sauver La Poste de Vallières. Le bureau de poste situé place Littré et menacé de fermeture partielle à court terme et de fermeture définitive à moyen terme. En effet, la direction a décidé de fermer ce site les lundis à partir du mois d'avril.

"La Poste évoque une baisse de fréquentation, alors que chaque fois qu'on vient il y a la queue jusqu'au dehors", indique Patrice Gentet, référent du comité de quartier. De plus, la direction de La Poste compte réduire le personnel sur les jours d'ouverture. "Il n'y aura qu'une seule personne pour assurer l'accueil, ce n'est pas possible", poursuit Patrice Gentet.

Une pétition pour sauver La Poste Vallières à Clermont-Ferrand a recueillis plus de 2000 signatures © Radio France - Thomas Loret

Plus de 20.000 habitants concernés

20.000 habitants seraient privés de leur bureau de Poste à terme. "On craint que ce soit les prémices à une fermeture définitive" s'alarme Patrice Gentet. Certains habitants ayant des difficultés à se déplacer devront aller plus loin pour trouver une Poste. "Il y a La Poste Jaude ou Saint-Eloi, mais pour certains, c'est loin. Il y a des gens avec des cannes qui viennent là", indique Ginette, membre du comité de quartier.

Une possible fermeture qui pose aussi un problème aux commerçants et entrepreneurs du quartier. "Quand on est client bancaire, on a des opérations, des versements de fonds, des livraisons de colis et des courriers à envoyer", affirme Jean-Claude Martin, gérant du Petit Théâtre de Vallières. Des opérations qui ne seront plus possibles le lundi, jour de fermeture de certains commerces.

Une pétition récolte plus de 2000 signatures

Une pétition est donc lancée pour sensibiliser les riverains. Elle a récolté plus de 2000 signatures. "En général ça se passe bien, les gens nous remercient pour notre action" indique Ginette. Le comité de quartier Salins-Regensbourg-Verdun-Vallières va continuer à se mobiliser pour sauver La Poste.

Avisé, le Conseil départemental a émis un vœu pour le maintien de ce bureau de poste. Le comité de quartier abordera à nouveau le sujet lors d'une assemblée générale ouverte au public ce mercredi 2 mars, à 18h, salle Terrasse du stade Philippe-Marcombes.