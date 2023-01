Mobilisation contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre ce mardi en Picardie ?

Les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève, ce mardi, contre la réforme des retraites. Lors de la précédente journée d'action, le 19 février, la mobilisation a été importante : entre 1,1 et 2 millions de manifestants partout en France , selon les sources. Alors quelles perturbations sont à prévoir ? France Bleu Picardie fait le point.

ⓘ Publicité

Dans les transports en commun

Dans les réseaux de transports en commun, l'impact de la grève sera divers. A la SNCF, les détails régionaux doivent être communiqués dans la journée de lundi. Sur l'axe nord, seuls deux TGV sur cinq seront en circulation , un réseau fortement perturbé, prévient le groupe. En moyenne, seuls deux TER sur 10 rouleront partout en France.

D'importantes perturbations sur le réseau de cars Trans80. De nombreuses lignes sont touchées : 701 - 702 - 703 - 704 - 706 - 708 - 709 - 713 - 717 - 722 - 724 - 726 - 727 - 729 - 730 - 732 - 736 - 740 - 741 - 747 - 748 - 749 - 755 - 756 - 757 - 759, indique le transporteur sur son site internet. Les détails des trajets supprimés sont à retrouver ici . "Nous invitons les parents d'élèves à vérifier que le transport retour est bien assuré, si le transport aller n'est pas annulé, et à défaut, à prendre leurs dispositions pour aller les rechercher", indique Trans80 sur son site internet.

Pas de grévistes par contre du côté d'Ametis, où "le réseau circulera normalement", même si des "perturbations seront à prévoir durant la manifestation en centre-ville d'Amiens", fait savoir la direction. La situation et les déviations mises en place seront à suivre en direct sur le site Ametis.fr . A l'aéroport de Beauvais, aucun gréviste non plus, indique la direction, tant parmi son personnel que chez les sous-traitants. L'interrogation demeure sur des perturbations liées à des mouvements sociaux dans d'autres aéroports français, qui pourraient avoir des répercussions en Picardie.

Dans les établissements scolaires

Pour le moment, les prévisions des syndicats ne sont pas encore connues. Le 19 janvier, date de la première mobilisation, 32,14 % des enseignants, tous niveaux confondus, étaient mobilisés en Picardie. Dans le détail, pour les collèges et lycées, le rectorat dénombrait 42,12 % de grévistes dans les collèges ; 27,65 % dans les lycées généraux et technologiques et 14,84 % dans les lycées professionnels.

Certaines cantines scolaires sont fermées. Le cas à Muille-Villette, selon la mairie sur l'application PanneauPocket. Le cas également dans les communes d' Allery, Airaines, Namps-Maisnil, Hornoy-le-Bourg, Gauville, Digeon, Lignières-Châtelain, Quesnoy-sur-Airaines, Warlus, Equennes-Eramecourt, Poix-de-Picardie, Oresmaux, Plachy-Buyon, Prouzel, Eplessier, Croixrault. Dans toutes les autres communes de la CC2SO, la cantine fonctionnera normalement (repas chaud, facturé). A Fressenneville, les services de garderie et de cantine ne sont pas assurés.

Dans les mairies

La mairie de Camon sera fermée ce mardi, "Nous vous informons que les Services Municipaux de la commune de Camon seront fermés : Mairie, CCAS, Crèche, Service Technique, Police, Périscolaire et Restaurant Scolaire", indique la municipalité sur son site internet. Le maire (PC) Jean-Claude Renaux rejoint l'appel lancé par Fabien Roussel.

A Woincourt, également, "l'ensemble des services de la mairie seront fermés", indique la mairie sur PanneauPocket.

Quels sites de mobilisation en Picardie ?

En Picardie, de nombreuses manifestations sont prévues dans la Somme, dans l'Aisne et dans l'Oise, comme lors de la première journée d'action. Ci-dessous, retrouvez les principaux points de rendez-vous.