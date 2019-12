Mobilisation contre la réforme des retraites : en Côte-d'Or, la CFDT veut "une fin d'année apaisée"

Au lendemain de la nouvelle journée de mobilisation et de grève nationale - la troisième depuis le début du mouvement - les syndicats sont reçus à Matignon par le premier ministre Edouard Philippe. Pour dire quoi ? A quelles conditions cette contestation peut-elle se terminer ? Pour la CFDT, syndicat réformiste, le point d'achoppement tient en deux mots : âge pivot. Laure Nicolaï confirme.

"Le retrait de l'âge pivot est une condition à la suite des négociations."

"Ça n'empêche pas notre présence : dès cet après-midi (mercredi), chaque syndicat est invité individuellement, demain (jeudi) collectivement, la CFDT sera présente, on n'a pas l'habitude de faire la politique de la chaise vide, ça ne sert à rien. Le retrait de l'âge pivot, c'est une condition à la suite des négociations. On souhaiterait des avancées extrêmement fortes sur la pénibilité, les carrières longues, et surtout l'aménagement des fins de carrière. On sait qu'il y a 43% de seniors qui arrivent à la retraite en étant déjà au chômage ou en invalidité. D'autres points seront à négocier, évidemment, mais cette question de la fin de carrière des seniors est extrêmement importante."

Pas de blocage à Noël pour la CFDT

Un peu à contre-emploi, la CFDT était présente aussi ce mardi dans les cortèges de manifestants. Mais sa position s'éloigne de la CGT ou d'autres organisations lorsqu'on évoque la possibilité de blocages pendant les vacances de Noël. Laure Nicolaï : "la CFDT s'est exprimée clairement : on pense important que les français puissent rentre chez, voient leur famille, passent des fêtes de fin d'années dans de bonnes conditions. On aura sans doute des actions de tractage pendant cette période, mais je souhaite à tout le monde de pouvoir se reposer un peu, et de vivre une fin d'année apaisée. "