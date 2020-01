Mobilisation contre la réforme des retraites : la 8e journée interprofessionnelle en Isère

Bourgoin-Jallieu, France

Ce mercredi , 8e journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites. Avec plusieurs rassemblements en Isère, dont un dans la matinée à Bourgoin-Jallieu. Quelque 250 personnes. Un chiffre grosso modo de la même ampleur que lors du précédent cortège du 24 janvier, un noyau dur même si on est loin des 1.500 personnes que France Bleu Isère a pu compter début janvier par exemple.

Parmi les manifestants, Philippe retraité de la centrale du Bugey pour qui _"parfois deux semaines de suite il va y avoir beaucoup de monde et il arrive des semaines où on tombe dans un creux. Et il y a des mobilisation dans les entreprises, sur les sites, donc ça ne permet pas de venir manifester." Ce mercredi, la pluie était aussi de la partie et en a sans doute décourager certains.Franck, 43 ans, gilet jaune qui travaille pour l'industrie textile, aimerait qu'il y ait plus de monde, mais pour lui le mouvement ne s'étiole pas, il se renouvelle. "C'est pas facile avec les temps qui courent financièrement. Il y en a qui partent, donc qui arrivent_, il y a des nouvelles têtes", souligne-t-il.

Franck, gilet jaune et de toutes les manifestations "retraites" depuis le début de la mobilisation le 5 décembre. © Radio France - Céline Loizeau

Municipales, avis du Conseil d'Etat, pour ces opposants, il y a des raisons de se battre

Pour eux, si le gouvernement joue la montre, les opposants à cette réforme se feront entendre encore et encore. D'autant pour Philippe que les élections municipales arrivent et que cette contestation fait peur aux candidats de la majorité : "il y a beaucoup de candidats qui sont en tenue camouflée. Ils sont LREM, mais ne l'annoncent pas. Cela veut bien dire qu'ils ont peur de quelque chose."

Comme Franck, il met aussi en avant les réserves émises sur le texte par le Conseil d'Etat en fin de semaine dernière. La plus haute juridiction administrative française déplore notamment les projections financières "lacunaires" du gouvernement et un recours aux ordonnances "qui fait perdre la visibilité d'ensemble."

Des rassemblements sont prévus cet après-midi à Grenoble (14h départ de la gare) Vienne (15h30, place Miremont) et La Tour-du-Pin (18h au rond-point de Lidl)