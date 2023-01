Mobilisation contre la réforme des retraites : le point sur les perturbations en Creuse

Les syndicats avaient appelé à une mobilisation d'ampleur contre la réforme des retraites , défendue par le gouvernement Borne, texte qui comporte notamment le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans . C'est effectivement ce qui s'annonce, en Creuse comme partout en France, ce jeudi 19 janvier. Une manifestation partira notamment de la gare routière de Guéret à 10h.

Des perturbations côté ferroviaire

Côté trains, la SNCF vous conseille de reporter votre voyage. La compagnie ferroviaire annonce un trafic "fortement perturbé" pour les TER en Nouvelle-Aquitaine, et surtout, aucun train en circulation sur la ligne POLT (Paris Orléans Limoges Toulouse), qui passe par la Creuse.

Des perturbations dans les écoles

C'est ce qui inquiète le plus les parents : que faire des enfants s'ils n'ont pas cours ? Le syndicat enseignant SNUIPP-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit d'ores et déjà une grève très suivie par les professeurs. 60% d'entre eux n'assureraient pas leurs cours ce jeudi matin. A La Souterraine, par exemple, sept instituteurs sur 10 pourraient être grévistes. La commune annonce d'ores et déjà que la cantine ne sera pas assurée dans les établissements scolaires, tout comme le service d'accueil minimum.

A Guéret, la mairie annonce aussi plusieurs perturbations, notamment dans le périscolaire, puisque trois maternelles sur quatre (Prévert, Macé et celle du centre-ville) seront fermées. Le ramassage scolaire de l'Agglobus ne fonctionnera pas non plus. Les parents ont été prévenus par SMS dès lundi, pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions.

Enfin, les piscines d'Aubusson et de La Souterraine seront fermées toute la journée.

Notez bien que ces informations peuvent évoluer jusqu'à ce jeudi matin, car les enseignants et les agents municipaux peuvent se déclarer grévistes jusqu'au dernier moment.