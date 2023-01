Mobilisation contre la réforme des retraites : le point sur les perturbations en Mayenne

De nombreux secteurs seront concernés par la grève contre la réforme des retraites ce jeudi, jour de mobilisation nationale décidée par les huit principaux syndicats. Le mouvement s'annonce très suivi malgré l'appel du gouvernement à ce que la mobilisation ne se transforme pas "en blocage" du pays . On fait le point en Mayenne sur les perturbations à prévoir.

Mouvement très suivi dans les écoles

Dans les écoles plus de la moitié des professeurs de collèges et lycées sont en grève ce jeudi partout en France selon le syndicat SNES-FSU, 70% de grévistes également attendus en maternelle et en primaire. Chez nous en Mayenne, plusieurs écoles seront totalement fermées selon le SNUDI-FO 53, comme à Saint-Frimbault-de-Prières, dans le Nord-Mayenne, à Saint-Denis-d'Anjou où les écoles maternelle et primaire seront fermées, à Bais ou encore Craon dans le Sud-Mayenne, plusieurs écoles également seront fermées à Laval. Le syndicat propose d'ailleurs une carte actualisée des écoles fermées ou perturbées ici .

"Les services périscolaires, accueil du matin-restauration-accueil soir, sont susceptibles d'être très perturbés", annonce Laval Agglo dans un communiqué publié ce mercredi, "il est conseillé aux parents d'assurer la prise en charge de leur(s) enfant(s) sur ces temps". Il y aura également un service minimum d'accueil au Bourny aux horaires habituels des élèves.

Trafic difficile sur les lignes Rennes-Laval et Laval-le Mans

La grève commence même ce mercredi soir à 19h pour la ligne Laval-Rennes, aucun TER n'est en circulation. Entre Laval et Le Mans là ce sera très fortement perturbé. Comptez un train en circulation sur cinq sur l'axe Atlantique ce jeudi et un Ouigo sur trois.

Il n'y aura pas de perturbations en revanche en Mayenne sur le réseau régional Aleop, que ce soit pour les lignes de cars régulières et pour les cars scolaires, même chose sur le réseau TUL, les transports urbains de l'agglomération lavalloise. Des retards sont tout de même à prévoir avec la manifestation de ce jeudi à 11h à Laval place de la Trémoille.

Les postiers de Laval mobilisés

Les postiers de Laval eux aussi sont mobilisés contre cette réforme des retraites, ils seront rassemblés avant la manifestation devant le bureau de poste de Mendes France à Laval à 10h. Ils rejoindront ensuite le cortège place de la Trémoille.

La collecte des déchets impactée dans le Nord-Mayenne

Des perturbations également à prévoir pour la collecte des déchets dans le Nord-Mayenne. Il n'y aura pas de collecte des bacs à Mayenne, Saint-Beaudelle, Parigné-sur-Braye et Saint-Georges-Buttavent annonce Mayenne Communauté dans un communiqué. En revanche les déchetteries restent ouvertes et la collecte des bacs semi-enterrés sera faite normalement.

Dans Laval Agglo, "le ramassage s'effectuera en fonction des agents présents", explique le communiqué, il est possible que la tournée ne puisse être effectuée en totalité.