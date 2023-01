Mobilisation contre la réforme des retraites : les perturbations attendues ce mardi en Limousin

Le projet de réforme des retraites remobilise les Français dans les rues pour la deuxième fois ce mardi 31 janvier. Le 19 janvier dernier, plus de 20 000 personnes s'étaient mobilisées en Limousin (plus d'un million en France), pour s'opposer notamment à la hausse de l'âge légal de retraite de 62 à 64 ans. Les organisations syndicales de Haute-Vienne et de Corrèze espèrent que la participation ne baissera pas pour la mobilisation du mardi 31 janvier.

ⓘ Publicité

Plus ou moins d'enseignants grévistes ?

La protestation contre la réforme des retraites s'annonce suivie dans les écoles. En Haute-Vienne, le SNES FSU estime que la participation devrait être la même dans les écoles du secondaire, et qu'elle pourrait même augmenter. En revanche, du côté de l'UNSA, du même département, on pense que les chiffres seraient en baisse : des écoles qui étaient fermées le 19 janvier resteraient ouvertes cette fois-ci le 31 janvier.

"Par exemple, à l'école primaire et maternelle de Chaptelat, seuls 2 instituteurs seraient en grève le 31 janvier, contre 6 le 19 janvier dernier" prévient Anabelle Roy, secrétaire départementale Haute-Vienne. Chez les syndicats enseignants de Corrèze, il est encore trop tôt pour faire des prévisions.

Si une école n'est pas fermée, les services de cantine et de garderie peuvent ne pas être garantis. C'est le cas à Brive en Corrèze, dans les écoles maternelles Clément-Chausson et Joliot-Curie, par exemple.

Service minimum d'accueil

Face à la situation, les mairies mettent en place un service minimum d'accueil pour les élèves. Ce service d'accueil concerne les écoles dont le nombre d'enseignants grévistes dépasse les 25%. A Limoges, les enfants seront accueillis au centre de loisirs de Beaublanc. La ville de Brive en Corrèze, ouvre également son centre de loisirs Cap Ouest pour les élèves dont les parents n'auraient pas de moyens de garde, inscrits au préalable. Toutes les communes ne sont pas en capacité d'organiser ce service minimum, car les agents municipaux se mobilisent également.

Le 31 janvier dernier, 70% des professeurs de Corrèze avaient fait grève dans le 1er degré. En Haute-Vienne, ils étaient 75%.

Services publics impactés

La circulation des trains sera également très fortement perturbée sur l'ensemble des lignes de la SNCF. Sur les TGV, 1 train sur 3 circulera en moyenne. Le trafic des trains régionaux sera encore plus affecté avec 2 TER sur 10 en moyenne. Les Intercités sur la ligne POLT ne circuleront pas à l'exception d'un aller-retour en journée.

Le préavis de grève entre en vigueur dès ce lundi à 19h et prendra fin le mercredi à 6h. La SNCF recommande aux voyageurs de reporter ou d'annuler leurs trajets et privilégier le télétravail. Les usagers sont également invités à "vérifier la circulation des trains" ce lundi dès 17h sur les sites et applications de la SNCF.

Sur le réseau de bus de Limoges Métropole, le service minimum est assuré : 70% des lignes circuleront. Les navettes du centre-ville ne circuleront pas en revanche.

Action "radicale" des ouvriers de F2J

En Haute-Vienne, les ouvriers de l'entreprise F2J à Bessines-sur-Gartempe ont décidé de mener une action "radicale" contre la réforme des retraites. Entre 11h30 et 13h30, 90% des salariés débrayeront et s'installeront à La Croisière sur la RN145, pour gêner la circulation. "On va filtrer les voitures et distribuer des tracts" explique le délégué Force Ouvrière, Bruno Grimaux. Sans bloquer la circulation, les 80 salariés espèrent créer des bouchons. Ils ont également appelé les parents d'élèves d'Arnac-la-Poste et Bessines-sur-Gartempe, qui protestent contre la fermeture des classes , à les rejoindre.