Mobilisation contre la réforme des retraites : environ 350 personnes à Bourgoin-Jallieu

Ce jeudi marque le 9e mouvement de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. En Isère, des manifestations étaient annoncées à Bourgoin-Jallieu, Roussillon et Grenoble.

Bourgoin-Jallieu, France

A Bourgoin-Jallieu, nouvelles actions ce jeudi pour les opposants à la réforme des retraites. Cela a démarré par un jeu de rôle, place Saint-Michel. Puis les rangs ont grossi pour la manifestation. Environ 350 personnes en milieu de cortège. Une mobilisation qui connaît donc un petit regain de forme puisque France Bleu Isère comptait 250 personnes mercredi dernier et 300 le 24 janvier. Ils étaient plus de 2.500 début décembre, au début de la contestation; environ 1.500 le 9 janvier.

Dans le cortège, il y avait des fonctionnaires territoriaux (mairie de Bourgoin-Jallieu, Capi), des profs, des lycéens, des retraités.... Des hommes et des femmes et le gouvernement dit de ces dernières qu'elles seront les gagnantes de la réforme. Aujourd'hui, l'écart de pension entre homme et femme est de 42%; c'est 26% pour les salaires.

Mais Nadine, 63 ans, 3 enfants, factrice et pas encore à la retraite, ainsi que Caroline, 47 ans, 2 enfants, ex-ambulancière, n'y croient pas.