Mobilisation contre la réforme des retraites : trains, avions, quelles conséquences dans les transports ?

La mobilisation s'annonce massive jeudi protester contre la réforme des retraites. Les syndicats des grandes entreprises de transport, comme la SNCF ou la RATP ont appelé à "une grève puissante". A quelles perturbations faut-il s'attendre dans les trains, les avions ou les transports en commun ? Voici ce que l'on sait.

SNCF

Du côté des trains, la SCNF prévoit un trafic TGV "fortement perturbé, avec très peu de TER et de Transilien.

La SNCF prévoit :

- 1 TGV sur 3 sur l'axe Nord

- 1 TGV sur 4 sur l'axe Est

- 1 TGV sur 5 sur l'axe Atlantique

- 1 TGV sur 3 sur l'axe Sud-Est

- 1 OuiGo sur 3

Sur le réseau régional, 1 TER sur 10 sera en circulation.

Du côté des Intercités, il n'y aura aucune circulation de jour comme de nuit. Seul un Paris-Clermont circulera.

À l'international, le trafic des Lyria entre la France à la Suisse sera fortement perturbé.

En Ile-de-France, la situation sera également très perturbée :

- RER A et B : 1 train sur 3

- RER C, D et E : 1 train sur 10. Sur le RER C, les trains circuleront uniquement sur la branche Sud depuis Paris-Austerlitz. Sur la ligne D, il n'y aura pas de RER entre Châtelet et la Gare de Lyon et l'interconnexion entre Châtelet et Gare de Lyon sera suspendue.

Pour les Transilien, la circulation sera très fortement perturbée :

- Lignes H et U : 1 train sur 3

- Lignes J, K, L, N et P : 1 train sur 10

- Ligne R : aucun train

A la SNCF, le message de l'intersyndicale composée de la CGT, l'Unsa, SUD et la CFDT est clair : "opposition totale au recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans accompagné d'une hausse de la durée de cotisation". Les quatre organisations "sont prêtes à lancer la bataille nécessaire" et ont appellé dans un communiqué "à une grève puissante" dans le rail le 19 janvier, première date choisie pour une manifestation interprofessionnelle d'ampleur.

RATP

La RATP annonce un service "très perturbé" jeudi, alors que les quatre syndicats de la compagnie ont appelé à la grève.

Dans le détail, dans le métro, le trafic sera normal sur les lignes automatiques 1 et 14, mais avec un risque de saturation.

- Sur la ligne 4 : 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 4 en heures creuses avec un risque de saturation.

- Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9, 12 et 13 seront ouvertes uniquement aux heures de pointes et, pour certaines, exploitées partiellement.

- Les lignes 8, 10 et 11 seront totalement fermées.

Du côté des RER, il faudra compter 1 RER A sur 2 dans Paris aux heures de pointes et 1 sur 4 en heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h. Pour le RER B, 1 train sur 2 circulera aux heures de pointe et 1 sur 3 en heures creuses.

Le trafic des bus sera également perturbé avec 2 bus sur 3 en moyenne sur l'ensemble du réseau. Le trafic sera normal sur les Noctilien.

Enfin, le trafic sera légèrement perturbé pour les tramways avec 3 rames sur 4 en moyenne.

A la RATP, les 40.000 salariés sont soumis à un régime spécial de retraite que le gouvernement entend réformer. Les syndicats CGT, FO, Unsa et CFE-CGC ont fait savoir qu'ils étaient "prêts" à s'y opposer. Le projet de réforme décalerait de deux ans l'âge légal de la retraite, y compris pour les salariés au statut RATP qui peuvent partir en retraite anticipé. La modification de la durée de cotisation les concernerait également, dénonce l'intersyndicale.

La clause dite du "grand-père" permet certes de ne pas toucher au calcul de la pension pour les salariés déjà en place affiliés aux régimes spéciaux. Pour ces derniers, ce sont les six derniers mois de salaire qui sont pris en compte et non les 25 meilleures années, comme dans le régime général. Mais les nouveaux entrants seraient affiliés au régime général. "Pour les nouveaux embauchés, c'est la non prise en compte de la pénibilité propre à leur activité. C'est inacceptable !", s'indignent les syndicats.

Aviation

L'USAC CGT, premier syndicat de l'aviation civile, qui comprend notamment le contrôle aérien, a appelé à la mobilisation jeudi. En conséquence, la Direction générale de l'Aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à Orly jeudi. "Les compagnies aériennes doivent réduire de 20% leur programme de vols initialement prévus à l'aéroport de Paris-Orly de 5h00 à 22h30 le 19 janvier", selon une "notice pour les missions aériennes" (NOTAM) publiée mardi après-midi par la DGAC. Les vols vers l'Outre-mer, nombreux au départ d'Orly, ne sont pas concernés par les annulations, au nom de la continuité territoriale.

Du côté du personnel navigant, le syndicat UNPNC-CFDT a appelé à participer aux manifestations prévues jeudi et le SNPNC-FO a appelé à la grève. Le syndicat UGICT-CGT chez Air France a aussi appelé à une interruption de travail.

Des perturbations à prévoir dans les autres branches du transport

Autre fédération qui s'est prononcée : la branche transports et logistique de Force Ouvrière. Elle regroupe routiers, ambulanciers, chauffeurs de cars ou encore transporteurs de fonds et souhaite aller "au bout du possible dans ce combat". La fédération souhaite lancer un mouvement "en illimité" à partir du 19 janvier pour préparer "la riposte massive et dure".