Mobilisation contre la réforme des retraites : un quart des écoles publiques en Mayenne fermées

Une forte mobilisation est attendue jeudi 19 janvier dans l'Education nationale contre la réforme des retraites. Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, annonce que 70% des enseignants du premier degré seront grévistes.Un chiffre qui n'est pas aussi exceptionnel que cela pour Laurent Thoraval, professeur d'histoire-géographie au lycée agricole de Laval et secrétaire de la FSU 53. Il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne : "Le 5 décembre 2019, on avait à peu près ces chiffres là, ça note une certaine exaspération des enseignants aussi bien pour la question des salaires*, que des retraites et des réformes successives."*

"J'ai commencé à 24 ans, donc je partirai à la retraite à 67 ans, je ne me vois pas enseigner à mes petits-enfants !"

La question de la pénibilité

Beaucoup d'enseignants de la maternelle et du primaire font état en fin de carrière de troubles musculosquelettiques, de difficultés au niveau du dos. Il y a aussi la question du bruit et des acouphènes : "il faut toujours séparer les enseignants du primaire avec ceux du secondaire. Ceux qui enseignent en maternelle passent leur journée à se baisser, à se relever, à être dans le bruit avec des petits de 3-4 ans, ça n'est pas la même pénibilité que des salariés qui portent des charges lourdes à l'usine, mais à 60 ans, ils sont fatigués", précise Laurent Thoraval.