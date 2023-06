Mobilisation contre les carrières de sable ce dimanche, la préfecture de Loire-Atlantique prend les devants

Le préfet de Loire-Atlantique interdit plusieurs manifestations samedi 10 et dimanche 11 juin. Il a pris ce vendredi des arrêtés dans ce sens pour une grosse partie de l'île de Nantes, donc près du chantier du futur CHU, mais aussi plusieurs communes : SaintèColomban, Saint-Philbert-de-Grandlieu, les Sorinières. Ces secteurs doivent être traversés par le cortège de la manifestation organisée dimanche par l'association "La tête dans le sable", en lien avec le mouvement des "Soulèvements de la Terre" et le collectif "Hosto debout", pour dénoncer l'exploitation du sable des carrières de Saint-Colomban et plus largement l'extraction des ressources naturelles, la bétonisation.

"Ces décisions ont été prises en concertation avec les élus locaux, au regard des troubles à l’ordre public constatés à l’occasion des précédentes manifestations, ainsi que des risques pour les personnes et les biens", précise dans un communiqué la préfecture de Loire-Atlantique.

Risques de troubles à l'ordre public

Dans son arrêté, le préfet de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Roze, évoque "la sensibilité locale" sur le sujet de l'extraction de sable, susceptible de "générer des troubles à l'ordre public". Il rappelle aussi que "les précédentes manifestations organisées par le collectif "Les Soulèvements de la terre" dans le département", ont entraîné des dégradations "en particulier le rassemblement du 3 juillet 2022 qui avait réuni 550 personnes dont une centaine de militants d'ultra-gauche".

Le préfet cite également "les troubles violents à l'ordre public constatés lors du rassemblement du 25 mars 2023 à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) pour la lutte anti-bassines".