Mobilisation contre les retraites : "Il faut continuer à se mobiliser et à communiquer" pour FO 36

Entre 10.500 (selon la police) et 15.000 personnes (selon les syndicats) se sont mobilisés mardi 31 janvier contre la réforme des retraites à Châteauroux.

Plus de 30.000 Berrichons mobilisés contre la réforme des retraites , mardi 31 janvier, selon les syndicats : un nombre en hausse par rapport à la grève du 19 janvier. L'Indre et le Cher ont suivi la tendance nationale.

Au lendemain de cette journée de manifestation, les syndicats donnent deux nouveaux rendez-vous , les 7 et 11 février. Des dates nécessaires selon Florent Garcia, secrétaire général de Force Ouvrière dans l'Indre. Il était l'invité de France Bleu Berry ce mercredi.

ⓘ Publicité

"Une mobilisation bien ancrée"

Le syndicaliste se dit très satisfait de la hausse du nombre de manifestants lors de cette deuxième journée, mardi 31 janvier. "Les gens comprennent bien qu'ils vont travailler deux ans de plus, donc ils se mobilisent. Car ça concerne tout le monde, les jeunes, les lycéens aussi". Et il salue aussi le choix d'organiser une autre journée le samedi 11 février, date à laquelle moins de monde travaille : "Ça permettra aux salariés, aux familles, de descendre dans la rue.".

Une mobilisation à compléter avec, toujours, de la pédagogie, estime Florent Garcia : "Il faut continuer à expliquer aussi à la population, pour un peu désintoxiquer ce qui est dit par les ministres, notamment le fait que ce n'est pas une réforme qui va défavoriser les femmes , bien au contraire."

loading

"Elisabeth Borne n'est pas ouverte au dialogue"

Après avoir affirmé que le recul de l'âge légal de départ à 64 ans n'était "plus négociable" , Elisabeth Borne a indiqué hier "entendre" les "interrogations et les doutes" que peuvent susciter la réforme. Mais pour le syndicaliste berrichon, la Première Ministre "n'est pas ouverte au dialogue". Lui pense plutôt que des changements pourraient venir des députés hors de la majorité. "Il y a une fissure, et je pense qu'ils tiennent compte du fait que nous sommes nombreux dans la rue".

L'intersyndicale indrienne organise ce mercredi soir une réunion dans les locaux de la CFE-CGC, pour organiser la suite de la mobilisation.